Villa Aguirre superó con lo justo a Defensores de Ayacucho

Villa Aguirre logró ayer una trabajosa victoria por uno a cero en el partido correspondiente a la primera fecha de la Zona “A” del repechaje de la URD, y que se llevó a cabo en cancha de La Movediza con arbitraje de Sebastián Quinteros.

Marcos Aberastegui en el cierre de la primera etapa marcó el único tanto del partido y en el complemento la visita se quedó con 10 jugadores al sufrir la expulsión del arquero Torres, pasando a ocupar ese puesto el volante Liuzzi.

El partido siempre lo tuvo como protagonista al conjunto dirigido por Mauricio Roldán, que pese a no encontrar demasiado fútbol asociado, fue siempre el que buscó y allí puede justificarse la victoria del local.

Gonzalo Franco por derecha o izquierda inquietó siempre a la defensa visitante, mientras que la escuadra dirigida por Darío Piris Correia, esperaba en su campo y procuraba lastimar de contra por intermedio de Echeverry y Franzino.

No hubo demasiadas situaciones en el primer tiempo y en el cierre de la primera etapa Aberastegui aprovechó una sucesión de rebotes en el área chica, para conectar y abrir el marcador.

En la segunda mitad, el juego no modificó su esquema y siempre fue Villa Aguirre el que pensó primero en el arco rival que en el propio, y como contrapartida la visita se aferró al libreto táctico ensamblado por el entrenador, pese a estar abajo en el marcador. Siguió esperando para tener alguna contra y en los pies de Echeverry acarició el empate cuando un remate del volante pegó en el ángulo superior derecho y en el rebote Pérez hizo lucir al golero Hugo Quintas.

En los últimos minutos y cuando había agotado variantes, Defensores sufrió la expulsión de su arquero Torres y lo reemplazó el jugador Liuzzi, que se lució en un tiro libre ejecutado por Damián Villar, volando sobre el palo derecho y metiendo la pelota en el córner.

El final encontró a Villa Aguirre desperdiciando oportunidades y la visita procurando, sin éxito, generar riesgo en el marco de Quintas.

SINTESIS

VILLA AGUIRRE: Quintas; Ducan, Conqueiro, Aberastegui, Galván; Sánchez, Belsito, Albert, Moreno (Camarzana); Galabert (Villar), Franco (Casalla). Suplentes: Telechea. DT: Mauricio Roldán.

DEFENSORES DE AYACUCHO: Torres (exp); Reyes, Lezcano. Santillán (Peña), Videla; Arroceres (Esteberena), Ullua, Liuzzi, Franzino (Pérez); González, Echeverry. Suplentes: Rulín. DT: Darío Piris Correia.

CANCHA: La Movediza

Árbitro: S. Quinteros (C. Rivero-C. Adorno).

RESULTADOS

SEGUNDA FASE

Loma Negra 1 – Ramón Santamarina 0

REPECHAJE ZONA “A”

Botafogo 3 – Alumni 0

PROXIMA FECHA: SEGUNDA

SEGUNDA FASE

Atl. Ayacucho vs. Loma Negra

Velense vs. Independiente

Unicen vs. Excursionistas

Gimnasia vs. Santamarina

REPECHAJE

ZONA A

Sarmiento vs. Villa Aguirre

Grupo vs. Argentino

J. Agraria vs. Botafogo

Alumni vs. Def. Ayacucho

ZONA B

Juarense vs. Dep. Tandil

Union y Progreso vs. San Jose

Ferro vs. San Lorenzo

Comentarios

Comentarios