Tandilenses crearon la “Asamblea Permanente por Santiago Maldonado”

Un grupo de militantes sociales y políticos de la ciudad conformaron la “Asamblea Permanente por Santiago Maldonado”, y el jueves protagonizaron una primera reunión en la Glorieta de la Plaza Independencia.

En la tarde noche, los dirigentes y vecinos comprometidos con la aparición con vida del joven, participaron de un espacio de discusión para visibilizar el reclamo en Tandil.

Cabe señalar que organismos de Derechos Humanos, legisladores y candidatos encarnaron un pedido de esclarecimiento urgente, de lo que consideran una desaparición forzada perpetrada por la Gendarmería Nacional, en el marco de una protesta mapuche en la provincia de Chubut.

La semana pasada, Patricia Bullrich se presentó en la Cámara de Senadores para dar explicaciones sobre el caso, pero lejos de satisfacer a los organismos y la oposición al Gobierno de Mauricio Macri, la ministra de Seguridad desplegó una cerrada defensa de la Gendarmería.

Asimismo, el juez federal Guido Otranto admitió a la Gendarmería Nacional como parte en la causa por la búsqueda de Santiago Maldonado y el abogado que la representa ya tuvo acceso al expediente a través de fotocopias.

El juzgado habría aceptado tener a la Gendarmería como parte en tanto “autoridad denunciada”, con lo que tendrá acceso a parte de la investigación. En ese contexto, la cuñada de Maldonado, Andrea Antico, dijo que no puede “creer que se empiece a embarrar este tema con otras versiones”.

“Está acreditado que la última vez que se lo vio a Santiago fue en la comunidad. El resto no importa nada. Si Gendarmería es la que está comprometida, tienen que aportar las pruebas de que no lo tienen”, afirmó.

Y agregó que “todavía no tenemos el listado total de la Gendarmería, los handies que usaron, no hay un informe de la Gendarmería. Que presenten un informe, solo desvían hablando de Santiago”.

Maldonado fue visto por última vez el pasado 1 de agosto luego de participar de una protesta de la comunidad mapuche en Chubut. Las acusaciones por su desaparición apuntan a Gendarmería, algo que sin embargo desde el Gobierno niegan.

