Se cumplen tres años del crimen de Ayelén Rolando

Hace tres años la ciudad se conmovía al conocerse la muerte de Ayelén (14) en el domicilio que ocupaba con su madre y el hermano. La muerte fue provocada por asfixia. Las últimas medidas ratificaron la hipótesis acusadora hacia el hermano de la víctima y el pedido de elevación a juicio, mientras el padre sigue insistiendo en la inocencia de su hijo.

Hoy se cumplen tres años del crimen de la menor Ayelén Rolando y se espera la realización del juicio oral para determinar si su hermano, quien fue imputado por la fiscalía tiene responsabilidad en el hecho.

La última prueba que tuvo la Fiscalía Penal Juvenil, fue un estudio de ADN a una soga encontrada en la escena del crimen en el domicilio de Brandsen al 300 donde residía la víctima con su madre y el heramno. En dicha soga mediante un barrido electrónico se encontraron rastros de ADN de ambos hermanos.

Para la Fiscalía no quedan dudas que el menor utilizando dicha soga estranguló a su hermana en el interior del baño hasta provocarle la muerte.

Cabe mencionar que a poco de ocurrido el hecho, la madre de Ayelén, María Laura Balmaceda en comunicación con LA VOZ no dudó en dirigir las sospechas a su propio hijo.

Por otro lado, el padre de los chicos, siempre contrapuso otra hipótesis y abundó en sospechas sobre el entorno de su ex mujer aludiendo que estaba captada por la religión Umbanda y que en el marco de un rito, un pai había terminado con la vida de su hija.

Lo cierto es que el hecho conmocionó a Tandil y alcanzó trascendencia nacional y ahora se espera que la Justicia pueda esclarecer este dramático caso policial ocurrido hace exactamente tres años.

Comentarios

Comentarios