Condenaron a mujer por falsa denuncia sobre violencia de género

El magistrado condenó a la mujer en juicio abreviado por falso testimonio agravado, dos hechos en concurso real. Recibió un año de prisión e inhabilitación absoluta por dos años.

El Juez del Tribunal en lo Criminal Nº1 de Tandil, doctor Guillermo Arecha condenó en juicio abreviado a Julia Mercedes Peralta (41) a la pena de un año de prisión e inhabilitación absoluta por el término de dos años como autora penalmente responsable del delito de “Falso testimonio agravado-dos hechos- en concurso real” ocurridos en Tandil el 24 de Septiembre y el 10 de Octubre de 2013.

Se acredita de modo suficiente que la imputada Julia Mercedes Peralta habiendo previamente prestado juramento de decir verdad, el día 24 de septiembre del 2013, en la sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia de esta ciudad de Tandil, ante funcionarios de Policía de dicha repartición en el marco de la Investigación Penal Preparatoria Nro. 2582/13, afirmó en perjuicio de Claudio Esteban Crivicich que: “…comenzaron una discusión y en un momento la golpeó con un golpe de puño en el rostro que seguidamente la tomó del pelo y le golpeó la frente con el torpedo del vehículo de Crivicich y posteriormente la mordió en el brazo derecho dejándole marcas y luego le manifestó textualmente: “vos haceme la denuncia y voy y te limpio, una denuncia más que me hagas…”.

En una segunda oportunidad, el día 10 de Octubre del 2013, Julia Mercedes Peralta en la Sede de la Secretaría Especializada en Violencia Familiar y/o de Género con sede en Tandil, ante la Dra. Andrea García y la Auxiliar Letrada Dra. Analía Pratt, en calidad de testigo, y previo juramento que prestó de decir verdad de cuanto supiere en el marco de la Investigación Penal Preparatoria Nro. 2707/13, afirmó que Claudio Esteban Crivicich “…ingresó a la vivienda sin autorización y comenzó a insultar a la testigo. Que en medio de la discusión Crivicich comenzó a golpearla a puño cerrado en el lado izquierdo de la cabeza y posteriormente la tomó del cuello y la tiró al piso…”.

Posteriormente, el día 2 de marzo de 2016, en la Sala de Audiencia del Juzgado Correccional Nro. 1 de Tandil, en la audiencia de debate realizada en causa Nro. 4406/3194 (ex I.P.P. 2582/13 y su acumulada 2707/137), previo prestar juramento de decir verdad ante el señor Juez Dr. Carlos Alberto Pocorena, el Secretario actuante y demás partes del proceso, Julia Mercedes Peralta afirmó en relación a los mismos hechos: “…él me quería dejar y yo no quería, entonces le dije ‘yo me golpeo y te voy a echar las culpas a vos’, …un día entré en la casa y me golpeé y no era así, me golpeé con el filo de la pared… yo hice falsamente la denuncia …es mentira lo que denuncié, yo me golpeé y no él, yo estoy diciendo la verdad… es falso que iba a mi casa y que se metió en mi casa, yo no pensé que iba a llegar a tanto, …él nunca me pegó… nunca ocurrió nada de lo que denuncie…”.

De lo expuesto surge de modo inequívoco que la imputada Julia Mercedes Peralta, bajo juramento de decir verdad ante los funcionarios policiales de la Comisaría de la Mujer y la Familia, y ante la Secretaria Especializada en Violencia Familiar y/o de Género con sede en Tandil, atribuyó a quien había sido su pareja conductas de violencia y amenaza y que contra su voluntad había ingresado en su vivienda. Posteriormente, también bajo juramento de decir verdad, afirmó y sostuvo ante el Magistrado y Secretario autorizante en la audiencia de debate celebrada el día 2 de marzo de 2016 en causa Nro. 4406/3194 (ex I.P.P. 2582/13 y su acumulada 2707/137), que sus manifestaciones anteriores eran falsas y no se correspondían con la realidad de los hechos.

Sus primigenias declaraciones testimoniales refiriendo una serie de hechos que podrían constituir delitos, que de modo directo atribuyó a la conducta Claudio Esteban Crivicich, determinaron una actividad jurisdiccional inmotivada que determinaron su procesamiento y sometimiento a juicio en causa N° 4406/3104 del Juzgado Correccional N° 1 de Tandil.

Así en el marco del proceso, la imputada Peralta con libertad y conciencia reconoció su voluntad de haber afirmado una falsedad atribuyendo conductas ilícitas a una persona determinada –el nombrado Crivicich-, asumiendo responsabilidad por su accionar.

En razón de las circunstancias referidas ha quedado suficientemente acreditada la falsa afirmación Julia Mercedes Peralta de la existencia de un delito y su atribución a una persona determinada, correspondiendo así atribuirse el hecho a la conducta responsable de la nombrada Peralta.

