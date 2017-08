Rectificación sobre domicilio de condenado

Familiares de la ex pareja del sujeto condenado por violación se comunicaron con este medio para aclarar que Sandro “Roberto” Papodoplo, no tenía como último domicilio Rosales y Aeronáutica Argentina, como consta en la sentencia, ya que hacía una década estaba separado y residía en otro domicilio.

El pedido de aclaración surge porque esta familia ha sido estigmatizada a raíz del accionar del condenado, con el cual no guardan ningún vínculo.

