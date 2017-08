La selección sub 15 cerró una nueva semana de trabajo

El jueves por la tarde la selección Sub 15 de nuestra ciudad finalizó con una nueva semana de trabajo. Daniel Bertoya, entrenador del elenco tandilense, hizo una evaluación de lo trabajado hasta el momento

“Por suerte esta semana el clima nos ayudó y pudimos trabajar en ambas jornadas (martes y jueves) en canchas de pasto. El martes lo hicimos en Independiente y el jueves en la cancha de Banco Provincia, en donde hicimos un amistoso frente a la sexta división de Ferro”, arrancó diciendo el ex arquero de Aldosivi.

Más tarde aseguró que “la verdad que la predisposición que estos chicos tienen es una grata sorpresa. Nosotros les hablamos desde el principio del sentido de pertenencia que deben sentir por vestir esta camiseta y práctica a práctica demuestran el compromiso que han asumido”.

En cuanto al equipo, el técnico dijo que “la verdad es que aún no hemos parado un posible equipo titular y por eso los chicos están todos trabajando con la misma intensidad. Lo que mantenemos es el sistema de juego que les queremos inculcar pero vemos que están trabajando todos con mucho respeto entre ellos para demostrar que pueden jugar en este selectivo”.

Por otro lado, recordó que “el trabajo no es solo el que se ve en cancha, sino que hay una planificación por parte de Facundo (De la Piedra), Martín (Aguirre), del profe Maxi, Mono (Ijurco). Todos ellos ponen su granito de arena y la verdad es que necesitamos de todos para organizar prácticas con tantos jugadores”.

En cuanto al potencial del grupo de jugadores, Bertoya sostuvo que “no me sorprende el nivel porque la palabra selección es eso. Han sido seleccionados entre los mejores y más allá que podamos habernos equivocado en algún jugador, los que están son muy buenos futbolistas”.

“El nivel sabíamos que era bueno porque años anteriores los selectivos de esta ciudad han sido grandes protagonistas. Tandil, en los últimos años, ha sido protagonista en este tipo de torneos y nosotros este año contamos también con muy buen material. Los estamos descubriendo día a día y estamos armando un gran equipo”, afirmó el ex capitán de Santamarina.

Esta tarde, en Chascomús, se realizará el sorteo del fixture de la competencia y sobre ese tema se encargó en manifestar que “esperamos el sorteo, ya que nosotros trabajamos planificando todo para mediados de septiembre aunque por ahí se adelante un poco. En caso que eso suceda, nos tendremos que adaptar”.

En el cierre, Daniel Bertoya explicó que “la semana que viene queremos hacer un par de amistosos, tenemos una casi cerrado en Olavarría ante el sub 15 de esa ciudad y la idea es hacer otro acá con un equipo de Tandil”.

