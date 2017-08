Excursionistas lo dejó sin invicto a Gimnasia en el arranque de la segunda fase de la URD

Con tanto de Diego Lecuona “El Trueno Verde” arrancó con el pie derecho la segunda instancia del certamen. El árbitro Pablo Latú expulsó al golero del “Lobo” Cabrera y al jugador Manuel Aguirre del Club Excursionistas.

Excursionistas venció uno a cero a Gimnasia y lo dejó sin invicto al equipo del “Vasco” Aramburu en partido correspondiente a la primera fecha de la Segunda Fase de la URD, con tanto conquistado por Diego Lecuona a los 18 de la primera etapa. En el segundo tiempo vieron la tarjeta roja el arquero de la visita José “Palomo” Cabrera y el marcador de punta derecho de Excursionistas Manuel Aguirre.

Gran cantidad de público concurrió al Fortín del Barrio Palermo y en el arranque del juego fue Gimnasia el que hizo mejor las cosas con la presencia inquietante de Corrado, Lajos, Mohuape y Barbeira. El viento favoreció en la etapa inicial a la visita que dispuso de un par de situaciones muy claras para abrir el marcador con un remate de Barbeira que salvó en la línea de sentencia “El Pitu” Pereyra y un remate de Mohuape que se estrelló en el palo del marco custodiado por Calvo.

Sin embargo en la primera situación que dispuso Excursionistas, con una pelota parada se puso arriba en el marcador. Gorosito envió un centro con “rosca” desde la derecha y el central Diego Lecuona sorprendió a la última línea del Lobo, y alcanzó a desviar la trayectoria de la pelota para dejar sin chances al arquero Cabrera.

Tardó en reaccionar Gimnasia y sobre los 30 minutos pudo haberlo igualado Lajos, pero su envío se fue cerca del palo izquierdo.

Excursionistas que defendía y apostaba a algún pelotazo tuvo una chance clarísima cuando quedó habilitado Prado y se filtró entre Elorriaga y Rodríguez para quedar mano a mano con Cabrera que salió del área para atorar al volante y la pelota se estrelló en el pecho del guardameta.

En el cierre de la primera etapa fue Gaudenzi quien remató de media distancia y el golero Calvo neutralizó el remate, en otra llegada del equipo gimnasista.

El fuerte viento que sopló en la tarde del sábado, favoreció en los primeros 45 minutos a la visita. En el cierre de la primera etapa Valerio reemplazó al lesionado Morales en el local.

En el comienzo de la segunda mitad lo tuvo al empate Barbeira, pero se topó con el seguro golero Calvo y seguidamente un cierre de Aguirre casi termina en gol en contra.

Respondió Excursionistas de contra y el central Rodríguez salvó en la línea un remate de García.

Un saque de arco para Excursionistas y la demora en realizarlo de Calvo, motivaron la expulsión de su colega Cabrera, quien tras protestar ante el árbitro Latú, entendiendo que hacía tiempo el arquero local, aplaudió socarronamente y el juez le sacó roja directa.

Tras cartón una dura entrada de Manuel Aguirre a Corrado, significó la expulsión del marcador de Excursionistas y los dos quedaron con 10 jugadores.

Buscó Aramburu darle mayor juego y profundidad al equipo mandando a la cancha a Yosio por Elorriaga y Javier Funes por Gaudenzi. En Excursionistas González reemplazó a Prado y Pérez hizo lo propio por López.

Gimnasia buscó de todas las formas posibles, aunque siempre chocó con la última línea de Excursionistas que esperó y aguantó el partido.

Javier Funes tuvo una clara para el Lobo en el final y el cierre del juego Arteagaveytía desde el círculo central estuvo a punto de aumentar la cuenta. Celebrada victoria de Excursionistas que dejó sin invicto al conjunto de Aramburu.

EXCURSIONISTAS: Calvo; M. Aguirre, Lecuona, Pereyra, Arhia; García, López (Pérez), Gorosito, Morales (Valerio); Prado (González), Arteagaveytía. Suplentes: Hernández, A. Aguirre. DT: Juan Moreno.

GIMNASIA: Cabrera (exp); Elorriaga (Yosio), Rodríguez, Lunghi, M. Funes; Torres (Hernández), Gaudenzi (J. Funes), Corrado, Mohuapé; Barbeira, Lajos. Suplentes: Ojeda, Fernández.

ARBITRO: Latú (Navarro-Zabalza)

CANCHA: Excursionistas.

RESULTADOS

SEGUNDA FASE

Atlético Ayacucho 0 – Velense 1

Independiente 2 – Unicen 0

REPECHAJE

ZONA “A”

Argentino 2 – Juventud Agraria 1

Sarmiento 2 – Grupo 1

ZONA “B”

San José 2 – Ferrocarril Sud 1

Juarense 1 – Unión y Progreso 1

PROGRAMACION PARA HOY

SEGUNDA FASE

15.30 Loma Negra vs Santamarina

REPECHAJE

ZONA “A”

15.30 Villa Aguirre vs Defensores de Ayacucho

15.30 Botafogo vs Alumni

PARA SEGUIR POR RADIO

Desde las 14.30 a través de FM 95.1 “Los Dueños de la Pelota” transmitirá Villa Aguirre vs Defensores de Ayacucho con relatos de Damián Miguel.

Comentarios

Comentarios