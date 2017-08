Distinguen a Tandil por el Centro Comercial Abierto impulsado por la CET

Junto a la Federación de Centros Comerciales de Santa Fe (FECECO), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) llevó a cabo en San Justo, Santa Fe, el IV Foro Regional Dirección y Gestión de CCA en el que participaron 200 dirigentes y representantes de Centros Comerciales Abiertos, quienes asistieron a la presentación de casos exitosos y herramientas de trabajo. Tandil, fue seleccionado como caso distinguido.

La apertura del evento estuvo a cargo del vicepresidente 1° de CAME, Elías Soso,- quien asistió en representación del presidente de la entidad, Fabián Tarrío, donde destacó que si bien los CCA en primera instancia funcionan como un instrumento de mejora del comercio y los servicios, en realidad son una célula viviente de un país que quiere crecer, ya que representan el espacio del reencuentro de los argentinos. Eso es lo que impulsamos desde CAME.

Por su parte, el intendente local, Nicolás Cuesta, hizo hincapié en la transmisión de conocimiento y el aprendizaje que se genera en estos encuentros. Además de presentar los logros, avances y los objetivos a mediano y largo plazo del proyecto de CCA de San Justo, valoró el programa de CAME y señaló que este es el camino a seguir para el desarrollo del comercio y que el ciudadano se sienta orgulloso de la ciudad que está construyendo. Asimismo, el presidente de FECECO, Adrián Schuk, advirtió acerca de las exigencias cambiantes que caracterizan al ámbito competitivo que vive el comercio. CAME provee las herramientas necesarias para estar a la altura de esos cambios. Un ejemplo es este foro, que sirve para llevar conocimiento a pueblos y localidades de la región. También estuvieron presentes el director provincial de Fomento y Promoción del Comercio y Servicios, José Ángel Ferrero, el presidente de la Cámara de Comercio local, Gastón Becerra, el legislador Rodrigo Borla y el vicepresidente Regional Litoral-Santa Fe de CAME y miembro del Centro Comercial de Santa Fe (CCSF), Roberto Slobodianuk. A lo largo del evento se repasaron algunos casos de proyectos en marcha, como el de Junín, al tiempo que Carlos Capelletti, vicepresidente de la Federación Económica de Buenos Aires, recordó las dificultades que debieron superar para llegar a los resultados deseados.

El caso de Tandil fue presentado por Gabriel Fuente, prosecretario de la Cámara Empresaria de Tandil (CET), y Geraldine Vichachi, gerenta de los CCA de Tandil. Al momento de dirigir unas palabras, Fuente instó a la gente de las Pymes a impulsar y reclamar las políticas de Estado que impulsen el desarrollo de los CCA si las autoridades no las implementan. A su turno, el vicepresidente regional 2º de la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto, Cascos Urbanos y Centros Históricos (FCCA), José Frana, describió las instancias de avance del Paseo del Centro Rafaela, destacando el rol del gerenciamiento como factor clave para administrar el CCA de manera estratégica. La jornada se completó con distintos paneles a cargo de especialistas en el desarrollo de Centros Comerciales Abiertos y protagonistas de estas iniciativas que compartieron sus conocimientos, lecciones aprendidas y mejores prácticas. Las presentaciones demostraron cómo la incorporación de estas herramientas se adapta a la realidad de cada proyecto de Centro Comercial Abierto.

Comentarios

