Unidad Ciudadana subrayó que aprendió de sus “errores” y que ganó las PASO bonaerenses

“Vamos a defender el voto y la democracia. Dos de cada tres argentinos les han dicho que no a su ajuste y a su plebiscito”, expresa el último de los mensajes de la ex presidenta Fernández de Kirchner.

La ex presidenta Cristina Kirchner y su espacio, Unidad Ciudadana, hicieron público hoy un “mensaje a la ciudadanía después del acto electoral” en el que subrayaron que aprendieron sus “errores” e insistieron con su exigencia de que “se cuenten todos los votos” de las PASO del domingo último por su convicción de que ganaron en las urnas en la provincia de Buenos Aires.

En su cuenta de Twitter y bajo el hashtag #CambiarDeRumbo, la ex jefe del Estado publicó ocho imágenes con breves consignas de Unidad Ciudadana, entre las que figura, en el quinto lugar, una que señala que “aprendimos de nuestros errores y tenemos un renovado equipo de voces nuevas y diversas”.

El recuento de los votos es un reclamo que la fuerza de Cristina Kirchner reiteró en el mensaje post PASO que publicó. “Unidad Ciudadana va a defender los derechos de la mayoría, y el primer derecho es el del voto. No vamos a parar hasta que se cuenten todos los votos, porque sabemos que hemos ganado”, remarcó la publicación.

