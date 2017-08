Reabrió Yrigoyen, el bar “asediado” por las multas municipales

Luego de la controversia entre las autoridades del Ejecutivo y los responsables de Yrigoyen Coctail Bar, anoche reabrió sus puertas el local céntrico.

Sucedió en medio de una instancia de diálogo entre el abogado de la firma, Osvaldo Zarini, y el director de Inspección General, Alejandro Ruffa.

Los propietarios del comercio habían denunciado que se vieron obligados a cerrar ante las “amenazas” del funcionario, que -entienden- asediaba al local cuando habían cumplido con todas las normas, incluso el informe de Bomberos.

Lo cierto es que el Gobierno le dio mayor entidad a la polémica al sacar un comunicado desmintiendo la persecución a Yrigoyen.

Las sospechas que pesan sobre las áreas de control de la nocturnidad indican que los empresarios ligados al intendente Miguel Lunghi tienen privilegios y las supervisiones son “livianas”, mientras que sus competidores suelen recibir visitas con amedrentamientos injustificados de los inspectores.

Ayer Zarini habló con AM 1560 y con un tono conciliador, lejos del lenguaje virulento de los primeros cruces con el municipio, afirmó que al Estado local le faltó “diálogo”, por lo que ayer mantuvieron un encuentro con Ruffa.

De todos modos, el letrado de parte admitió que la comuna generó una “atmósfera de control policial excesivo” sobre Yrigoyen Bar, sito en calle Yrigoyen al 600.

Si bien las actas se fueron sucediendo desde Marzo a esta parte, la gota que colmó la paciencia del bar fue el 29 de Julio donde Inspección les “sugirió que dejaran de funcionar porque faltaba el informe final de Bomberos”, dijo Zarini.

“El bar cumplió y cerró. Los requerimientos fueron por encima de la normativa vigente. Hoy (por ayer) haremos una presentación en Inspección General, pidiendo urgente habilitación. Ruffa nos debe recibir, faltó dialogo del municipio para no llegar a esta instancia”, insistió el apoderado de Yrigoyen.

Para el abogado, el funcionamiento del local “era el adecuado y no había mayores observaciones, dimos cumplimiento” a las exigencias.

“17 de agosto a las 19 abrimos. Seamos libres!. Lo demás no importa nada!”, publicitó el bar en la fecha sanmartiniana.

