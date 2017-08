Multitudinaria marcha en Juárez y un pedido de justicia que se renueva por el doble crimen

Como corolario a todo lo ocurrido el miércoles, una multitudinaria marcha recorrió las calles de Benito Juárez y reclamó justicia por los Agustines. El pedido retumbó más fuerte que nunca, quizás porque el fallecimiento de Agustín Rodríguez fue la gota que hizo rebalsar el vaso de la paciencia de la gente que solidariamente acompañó en forma masiva.

Como se diera cuenta, justo el miércoles, día de la tradicional ronda, como una trágica coincidencia falleció Agustín Rodríguez, también hubo reconstrucción en el lugar donde ocurrieron los hechos. La noticia corrió rápidamente y se intuyó que la marcha tendría otro cariz y así fue, alrededor de 1.000 personas se convocaron a la Plaza Mayor y partieron rumbo a la Fiscalía y posteriormente a la Comisaría. Todo se desarrolló con normalidad, no hubo expresiones estridentes, ni amago de desborde, sólo estribillos y reclamos de justicia. Frente a Fiscalía se desarrolló la parte principal, ya que hubo una intervención del vecino “Mele” Camicia quien en representación de la Iglesia Católica pronunció una oración en memoria de los Agustines. También se escuchó la palabra de un integrante del grupo de los miércoles agradeciendo la presencia de la multitud, en tanto la abuela de Agustín Bustos hizo lo propio hasta que le ganó la emoción y no pudo contener el llanto. Digamos que la sede fiscal se hallaba protegida por integrantes del grupo GEO que estuvieron de custodia hasta que finalizó el evento, aun que como lo reflejábamos no estaba en el espíritu de la gente provocar ningún desorden, la congoja fue el signo que predominó junto al reclamo de justicia, una justicia que durante estos siete meses no pudo encontrar el hilo conductor que llevara al esclarecimiento del hecho y que dan la razón a quien una vez dijo: “El tiempo que pasa es la verdad que huye”.

