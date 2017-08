Lanzan Programa Multisectorial para prevención y tratamiento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles

Con el trabajo conjunto de diferentes Secretarías y Direcciones del Municipio de Tandil, se anunció la puesta en marcha del Programa Proteger para reducir los riesgos de enfermedades crónicas no transmisibles. Las líneas de acción del plan son Tabaquismo, Menos sal más vida y otra relacionada a la actividad física.

Esta última fue presentada hoy en conferencia de prensa, con el anuncio de la renovación de cinco espacios de la ciudad en los que se van a agregar senderos y juegos saludables. Se trata de la Plaza Allende del barrio Palermo, el Predio Deportivo del Barrio 17 de Agosto, el CIC de la Movediza, la Plaza Ejército Argentino, donde se encuentra el Centro de Salud del Barrio 25 de Mayo (San Cayetano) y la Estación del Ferrocarril, adonde se van a mejorar los juegos existentes.

El presidente del Sistema Integrado de Salud Pública, Gastón Morando, la vicepresidenta, Sandra Fraifer, la directora de Salud Comunitaria, Mirian Darthazú, su par de Espacios Verdes Públicos, Luciano Jaureguiber y el coordinador del área, Horacio Amasino, fueron los encargados de brindar detalles de la iniciativa.

Explicaron que el programa tiene una línea de acción que une a los municipios con la Provincia y la Nación a través de un préstamo del Banco Mundial, que financia la reorganización de los servicios de los Centros de Salud y la implementación y fortalecimiento de políticas públicas, con el objetivo de disminuir los factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles.

Para el trabajo se conformó una Mesa de trabajo en la que se encuentran representantes de las secretarías de Gobierno, Obras Públicas, Desarrollo Social, la Presidencia del Sistema Integrado de Salud Pública, la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante y del intendente municipal.

Las tareas son llevadas adelante por las direcciones de Deportes, Espacios Verdes Públicos, Salud Mental, Salud Comunitaria. Que en esta primera etapa se propone acercar a los barrios la posibilidad de realizar actividades físicas sin necesidad de trasladarse a otros espacios, resaltando que el Espacio Verde Público es fundamental para la salud, ya que significa calidad de vida.

“La accesibilidad es un determinante sobre si hacer o no actividad física, por eso es importante que cada vecino cuente con la posibilidad de hacerlo cerca de su casa”, explicaron.

Morando destacó que existe “una articulación importante con el Ministerio de Salud de la Provincia y con el de la Nación, esto es un programa del Banco Mundial y hemos tenido el honor de haber sido elegidos como Municipio. Esto tiene que ver con una política pública integral de todo el Municipio, vinculado a la Salud Pública y es por eso que hay un trabajo articulado con áreas de todas las secretarias”.

“La mesa de trabajo está destinada a articular todos los objetivos del Programa PROTEGER, con eje en las Enfermedades Crónicas No Trasmisibles (ECNT). Es un programa que centra sus líneas de acción en la promoción de la salud con intervenciones en la población, en la reorientación de los servicios y un modelo de cuidado y vigilancia de las ECNT y sus factores de riesgo”, agregó.

Entre las enfermedades crónicas no transmisibles de mayor prevalencia a nivel mundial, se encuentran el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad y las patologías cardiovasculares, todas ellas afecciones de carácter social que tienen relación directa con los compartimientos y hábitos.

Se prevé que el programa provea diferentes herramientas para la promoción de la salud, favoreciendo entornos de vida saludables, mediante estrategias de promoción de actividad física, de hábitos de alimentación saludables entre los que se hace hincapié en la reducción del consumo de sal y de ambientes ciento por ciento libres de humo de tabaco.

