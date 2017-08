Inauguraron aulas y residencias en Complejo Universitario Olavarría

El miércoles se llevó a cabo el acto de inauguración de la obra de ampliación de aulas comunes y la nueva residencia universitaria en Complejo Universitario de Olavarría.

El acto fue encabezado por el rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Roberto Tassara acompañado por el Vicerrector Dr. Marcelo Aba y los decanos de las facultades de Ingeniería, ingeniero Marcelo Spina, Ciencias Sociales, licenciada Gabriela Gamberini, el vicedecano de Agronomía ingeniero agrónomo Horacio Saint André, y el Director de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud, doctor Héctor Trebuc.

También participaron el Secretario General, ingeniero Guillermo Corres, la Secretaria Académica, profesora Mabel Pacheco, el Secretario de Bienestar, doctor Rafael Curtoni, y el secretario de Relaciones Institucionales, magister José María Araya.

Además estuvieron presentes autoridades municipales representadas por el intendente interino, Luciano Blanco, el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de vida, Diego Robbiani, el secretario de Desarrollo Económico Julio Valetutto y la responsable de la Agencia de Comunicación, Cecilia Krivochen.

Tassara, calificó al acto como “un hecho reconfortante para la comunidad y en particular a los que gestionamos instituciones”. Y anticipó que “vienen cuatro inauguraciones más y espero que alguna sea en Olavarría con la obra en Ingeniería. No se trata de meros espacios físicos, tras de estos hay estrategias, políticas y esfuerzos de personas de carne y hueso atentos a los desafíos de este tiempo” agregó.

Tassara, en su discurso, detalló el recorrido de la obra desde su inicio hasta hoy y sostuvo que “detrás de estos ladrillos hay muchas horas de trabajo de un conjunto de actores universitarios, de la Secretaría de Políticas Universitarias y del Ministerio del Interior. Para todos ellos va mi reconocimiento en nombre de toda la comunidad universitaria”.

“Alguien podría decir que son sólo ladrillos. No es así. No nos equivoquemos. Detrás de esto hay estrategia y hay políticas de calidad e inclusión, políticas que acompañadas por el Estado se hacen posibles, se hacen realidades, en el día de hoy realidades físicas, tangibles, maravillosamente visibles para toda la sociedad que nos sostiene a través de sus impuestos. Quiero aprovechar la oportunidad para decir que trabajamos con la Municipalidad del Partido de Olavarría y quiero agradecer al intendente Ezequiel Galli porque hemos acordado el uso de la fibra óptica para mejorar la conectividad”, resaltó.

El nuevo espacio tiene cuatro aulas nuevas para recibir a unos 380 estudiantes en forma simultánea: dos para 78, una para 24 y otra para cerca de 200.

