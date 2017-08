Dos muertos por un ataque con un cuchillo en la ciudad de Turku

El incidente ocurrió en la plaza del Mercado, donde la policía además detuvo al presunto agresor tras dispararle en una pierna.

Dos personas murieron este viernes en el ataque perpetrado por un hombre armado con un cuchillo en una céntrica plaza de la ciudad de Turku (suroeste de Finlandia) que dejó además a siete personas heridos.

La ministra de Interior, Paula Risikko, explicó que, por el momento, las fuerzas de seguridad no están tratando el suceso como un ataque terrorista, aunque advirtió de que la línea de investigación podría cambiar.

Asimismo, añadió que el atacante, detenido tras recibir un tiro en la pierna, no ha sido aún identificado pero “parece extranjero”.

Tras el ataque, las fuerzas de seguridad pidieron a la ciudadanía que evitase el centro de la ciudad ante la confusión de los primeros momentos y los agentes peinaron la zona en busca de posibles cómplices, un extremo que no se ha descartado aún del todo.

A raíz del suceso, las autoridades finlandesas reforzaron la seguridad en el aeropuerto de Helsinki-Vantaa y en las principales estaciones de ferrocarril del país.

Además, pidieron la colaboración ciudadana y facilitaron dos números de teléfono a los que pueden llamar quienes tengan cualquier tipo de información sobre el suceso.

El primer ministro, Juha Sipilä, escribió en Twitter que su Gobierno sigue de cerca los acontecimientos y la operación policial desplegada en Turku, así como anunció que el Ejecutivo mantendrá una reunión de urgencia esta tarde.

Risikko explicó que el presidente finlandés, Sauli Niinisto, está de camino a Turku para informarse de primera mano sobre lo sucedido

