Santamarina retrasa su vuelta a los entrenamientos

Cuando resta menos de un mes para el inicio de la B Nacional, estaba previsto que hoy se juntará el plantel de Santamarina para comenzar con los entrenamientos. Sin embargo, todo quedó postergado y en principio el próximo lunes sería el día elegido para regresar al trabajo. La partida de muchos futbolistas hizo que el panorama sea bastante complejo y en la actualidad quedaron pocos sobrevivientes del elenco que terminó octavo el campeonato pasado.

El cuerpo técnico llegó a la ciudad a principios de la semana con la idea de poder iniciar con los entrenamientos lo antes posible. Ante la partida de varios jugadores y los pocos refuerzos que la dirigencia logró apalabrar, el arranque de la pretemporada se vio demorado.

Uno de los principales problemas radica en la falta de recursos de la entidad tandilense y no saber, concretamente, con qué presupuesto contará para el campeonato que estará comenzando a mediados de septiembre.

Sin dudas que este aspecto fue determinante para el éxodo masivo que sufrió el plantel. Hasta el momento, de la base que tanto deseaba retener Arzubialde, sólo sobrevivieron el arquero Joaquín Papaleo y el delantero Martín Michel que renovó su vínculo por dos años. Además de jugadores locales como Francisco González Metilli y Agustín Politano quienes, si bien no fueron siempre titulares, tuvieron bastantes actuaciones en el aurinegro.

Por estas horas, desde la dirigencia aurinegra se encuentran negociando para resolver las continuidades de Alfredo González Bordón y Ezequiel Barrionuevo. Tanto con el defensor como con el volante, las tratativas vienen bastante avanzadas y podría resolverse la situación en el transcurso de las próximas horas.

Mientras todos los planteles ya llevan varios días de pretemporada y suman refuerzos, en Tandil el panorama es distinto como consecuencia de los distintos inconvenientes financieros que le impiden al aurinegro poder tener un panorama más claro pensando en el futuro.

De la base de la última campaña, ya no están Fernando Piñero y Agustín García Basso, ambos se fueron a Agropecuario de Carlos Casares, Lucas Acevedo jugará en San Martín de Tucumán), Diego Sosa en Boca Unidos de Corrientes y Milton Zárate lo hará en Flandria.

Cabe recordar que la semana pasada, Santamarina acordó la contratación de dos futbolistas para el próximo torneo. Se trata del marcador central Tomás Berra, con pasado en Rosario Central, Godoy Cruz de Mendoza y Arsenal de Sarandí y del atacante Federico Martínez, quien llega desde Guaraní Antonio Franco de Posadas, luego de haber realizado las inferiores en Boca Juniors.

Para hoy estaba previsto que el cuerpo técnico y futbolistas mantuvieran el primer encuentro, luego del receso por las vacaciones pero esto quedó postergado para mañana. Seguramente allí planificarán como se realizará la pretemporada y cuáles serán los objetivos en el corto y mediano plazo.

