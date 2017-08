El juicio oral a Julio De Vido comenzará a finales de septiembre

El juicio oral al ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional, Julio De Vido, por la tragedia de Once comenzará el próximo 27 de septiembre, resolvió el Tribunal Oral Federal 4 a cargo del debate, según informaron fuentes judiciales.

El ex ministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido se sentará en el banquillo de los acusados el 27 de septiembre próximo para responder por estrago culposo y administración fraudulenta en la causa por la tragedia de Once, en lo que será el primer juicio oral contra el ex funcionario.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 4, que además ordenó la llamada “instrucción suplementaria” con más medidas de prueba, aceptó convocar a 84 testigos, entre ellos el ex ministro del Interior Florencio Randazzo y el ex ministro de Economía Roberto Lavagna y sindicalistas ferroviarios como Rubén “Pollo” Sobrero y Omar Maturano, según la resolución.

De Vido y ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos Gustavo Simeonoff, el otro procesado que será sometido a juicio, deberán concurrir el 22 de agosto próximo a los tribunales para notificarse en persona sobre su enjuiciamiento.

