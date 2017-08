SAME Provincia capacitó a radio operadores de Azul, Tandil y Carlos Casares

Instructores de SAME capacitaron a más de 20 radio operadores de las localidades de Azul, Tandil y Carlos Casares. La capacitación, que se extendió durante dos jornadas, se llevó a cabo en el Hospital El Dique de Ensenada.

El objetivo de la actividad fue preparar a los equipos de trabajo de SAME para la posterior puesta en funcionamiento del servicio de emergencias en esas ciudades. Uno de los instructores a cargo, Gustavo Taylor, destacó la importancia de la formación del radio operador y calificó el rol como “la válvula de ajuste del sistema”.

Entre los contenidos que se impartieron por parte de instructores de SAME GIE, se incluyeron aspectos generales de la comunicación, sistema triage para operadores, categorización de despachos, resucitación cardiopulmonar telefónica, cinemática de la escena y manejo de situaciones conflictivas. También se realizaron actividades prácticas.

Durante la segunda jornada el coordinador médico de Cucaiba, Leonardo del Rio, los invitó a una visita guiada en la Casa de Cucaiba, en la que se detallaron las etapas del proceso de donación y trasplante de órganos, destacando el rol clave que tienen los radio operadores de SAME Provincia en colaborar con la tarea de dar vida a través de la donación.

