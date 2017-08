Perú: Fujimori estaría más cerca de lograr el indulto de Kuczynski

Alberto Fujimori (1990-2000) cumple una sentencia de 25 años de cárcel por violación a los derechos humanos y delitos de corrupción, y permanentemente es atendido en una clínica local por diversas dolencias de salud.

El ex mandatario Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, quedaría algo más cerca de lograr su tan ansiado y reclamado indulto en caso de que el presidente Pablo Kuczynski concluya en que el deterioro de su salud ya es irreversible, sobre la base de una comisión de médicos próxima a expedirse, se informó este miércoles.

Kuczynski admitió que ese documento facultativo podría ser tomado en cuenta para, eventualmente, concederle el indulto y reiteró una vez más que se trata de “una decisión enteramente médica” y no política.

Consultado por el programa televisivo “Todo se sabe” sobre el rechazo que puede generar un indulto en algunos sectores, Kuczynski sostuvo que “gobernar no es un concurso de popularidad” y remarcó que “hay cosas muy impopulares que se han hecho y han resultado bien”.

Comentarios

Comentarios