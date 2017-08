En Tandil también hay mesas sospechadas de fraude

La noticia que comenzó a tomar vuelo en la mañana de hoy con el comienzo del recuento definitivo de votos en la Provincia de Buenos Aires, que podrían modificar el resultado provisorio en la categoria senadores, que tiene por el momento ganador al candidato de Cambiemos Esteban Bullrich, también se replica en Tandil con telegramas que tienen cero voto para la lista de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En Tandil, este medio pudo corroborar que en al menos dos mesas la Nº5 y la Nº32 Unidad Ciudadana no tiene ningún voto en ninguna de las categorías. Asimismo desde Unidad Ciudadana en la planilla que llevan los fiscales en ambas mesas la fuerza política tiene votos en todas las categorías, lo que hace presumir un presunto intento de fraude.

Sin embargo, Tandil no es el único distrito donde se producen estas anomalías, ya que las denuncias se replican en la mayoría de los distritos

Comentarios

Comentarios