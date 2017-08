El sub 21 de Independiente fue subcampeón en Olavarría

El equipo sub 21 de basquet del club Independiente perdió la final del torneo Apertura que organiza la Asociación de Olavarría. Los orientados por Juan Aquino realizaron una excelente campaña y cayeron en el cotejo definitorio ante Racing que lo superó por 60 a 50.

El final Four se jugó en la vecina localidad y hasta allí viajó el elenco rojinegro. En la semifinal, los tandienses vencieron por 75 a 65 a Estudiantes, cumpliendo una muy buena actuación colectiva. Mientras que en la final no pudieron ante los chairas que los doblegaron y se quedaron con el título. Por el tercer puesto, Estudiantes Negro derrotó a El Fortín por 70 a 33.

Cabe recordar que en este plantel se encuentran muchos jóvenes que fueron parte de la Liga Junior pasada y estarán en el equipo que afrontará el Provincial de Clubes, a partir de mediados de septiembre.

En cuanto al plantel de primera división, el lunes por la noche arrancó la serie final del torneo Apertura de la ABO. En un cotejo muy parejo, Racing venció a Independiente por 74 a 54. El trámite de compromiso fue equilibrado hasta que en el último parcial los locales fueron efectivos para quedarse con el triunfo.

La continuidad de la eliminatoria será miércoles a las 21.30, en el polideportivo Duggan Martignoni, en donde los conducidos por Nicolás Rusconi buscará la victoria que les permita llegar al tercer encuentro de la final, al mejor de tres partidos.

EL ROJINEGRO JUGARÁ EL ZONAL U 17

El Zonal de clubes U17, se disputará del 18 al 20 de agosto en Olavarria. Del mismo participarán el local Racing, Centro Basko(Necochea), Independiente, Blanco y Negro (Coronel Suárez) y Unión de Mar del Plata.

A partir de este año, los torneos de clubes tendrán una similitud con las competencias de las selecciones. Es decir, habrá un clasificado por cada zona y se jugará un provincial con cinco equipos. Del provincial surgirán 2 clasificados para la etapa Nacional. A continuación detallamos el programa de partidos de los rojinegros:

Sábado 19

10: Independiente – Blanco y Negro(Coronel Suarez) (Cancha Club Estudiantes)

20: Racing (Olavarría) – Independiente

Domingo 20

10: Unión (Mar del Plata) – Independiente

15: Independiente – Centro Basko (Necochea)

