Santamarina planifica la pretemporada sin la base que esperaba Arzubialde

Pensando en la próxima temporada de la B Nacional, que comenzará a mediados de septiembre, hoy será el primer encuentro entre jugadores y cuerpo técnico de Santamarina para planificar como será a pretemporada que estarán comenzando en las próximas horas. La cita será esta tarde, a las 16, en el estadio San Martín.

Luego de quince días de vacaciones, el plantel de Héctor Arzubialde regresará hoy para mantener una charla y definir cómo será la preparación antes del inicio de la competencia.

Con la presencia de Joaquín Papaleo y Martín Michel, como dos de los sobrevivientes de la campaña anterior, durante la mañana de este martes el aurinegro se juntará para ir delineando como serán los trabajos de aquí en más.

La defensa, estructura clave en el torneo pasado, ya no será la misma. Lucas Acevedo, Fernando Piñero y Agustín García Basso ya no estarán. El primero de los nombrados emigró a San Martín de Tucumán, mientras que los dos restantes continuarán su carrera en Agropecuario de Carlos Casares. Mientras que la dirigencia se encuentra negociando la continuidad de Alfredo González Bordón.

En cuanto a los volantes, Miltón Zárate optó por irse a Flandria y Diego Sosa se trasladó a Corrientes para jugar en Boca Unidos. Mientras que se mantienen conversaciones para tratar de contar nuevamente con Leonardo Fredes y Leonel Pierce.

Por su parte, otro de los que se encuentra negociando es Ezequiel Barrionuevo. El ex Talleres cuando le tocó jugar fue un arma importante dentro del esquema aurinegro. Con este panorama, Héctor Arzubialde deberá trabajar por lo menos en los primeros días de la pretemporada.

Seguramente durante el transcurso de la semana, desde la dirigencia lleguen las novedades para un plantel que estará integrado por muchos juveniles, sumados a jugadores de la ciudad y algunos de experiencia.

Por el momento, el cuerpo técnico deberá diagramar con lo que quedó luego de una depuración bastante grande que sufrió el elenco tandilense que comenzará el campeonato en la primera ubicación en la tabla de los promedios.

