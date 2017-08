La Corte rechazó dos recursos de la defensa de De Vido

Los defensores de De Vido habían cuestionado la elevación a juicio con el argumento de que había medidas pendientes en materia de producción de pruebas y la ampliación de la indagatoria al legislador pero el Tribunal Supremo no les dio la razón.

La Corte Suprema de Justicia rechazó dos recursos de la defensa del ex ministro de Planificación Julio De Vido en la causa conocida como la Tragedia de Once, uno de los cuales cuestionaba la resolución que dispuso su procesamiento y otro que objetaba la validez del auto de elevación a juicio, dijeron hoy fuentes judiciales.

En uno de los recursos destimados por la Corte, la defensa de De Vido apelaba el recurso de queja del ex ministro y actual diputado nacional De Vido contra el procesamiento que se le dictó por el choque del tren en la terminal Once de la ciudad de Buenos Aires que causó en 2012 la muerte a 51 personas y cientos de heridos.

En el otro, también desestimado por el máximo tribunal en el acuerdo de este martes, la defensa de De Vido objetaba la elevación a juicio de la causa, por lo que ahora quedó despejado el camino hacia el debate oral. En ambos casos la Corte consideró que los recursos presentados por los Adrián Maloneay y Julio Virgolini, abogados del ministro de Planificación de los gobiernos kirchneristas, no estaban dirigidos contra una sentencia definitiva, sino contra el procesamiento y el juzgamiento del imputado. Las resoluciones que rechazaron los dos recursos fueron firmadas por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti y los ministros Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, mientras que Juan Carlos Maqueda se excuso de intervenir por “motivos graves de delicadeza y decoro”.

