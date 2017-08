Inauguraron la delegación local de la Defensoría del Pueblo bonaerense

Este martes el intendente Miguel Lunghi y el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, inauguraron la Delegación Tandil de la Defensoría, que funcionará en un edificio cedido por el Municipio de Tandil, ubicado en Roca 192.

En primer lugar Lunghi y Lorenzino firmaron el convenio de comodato de inmueble donde funcionará la institución y completaron los pasos administrativos requeridos para la puesta en funcionamiento de la delegación local.

El encuentro, que se desarrolló en el Palacio Municipal, contó con la participación del Jefe de Gabinete, Mario Civalleri, los secretarios de Gobierno, Oscar Teruggi, y Legal y Técnico, Andrés Cursio, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, Alcides Fortunato, que estará a cargo de la Delegación y concejales de los diferentes bloques políticos.

Luego las autoridades se trasladaron a la sede de la delegación, en la calle Roca, donde junto al senador provincial, Carlos Fernández, realizaron una recorrida por las oficinas de la nueva dependencia, que comenzará a funcionar este miércoles.

La instalación de la Delegación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia en nuestra ciudad se da luego del convenio firmado a mediados de mayo por el intendente Miguel Lunghi y el titular del organismo, Guido Lorenzino.

Ese acuerdo establece que el Municipio cede un espacio físico para el funcionamiento de la Defensoría, mientras que el organismo provincial dispone del mobiliario y del personal a cargo de la misma.

La dependencia estará coordinada por Alcides Fortunato, trabajará en forma conjunta y coordinada con la casa central de la Defensoría provincial, para acompañar y gestionar los reclamos de los tandilenses desde el territorio, con el conocimiento y cercanía que implica estar allí.

El intendente Lunghi agradeció la presencia del Defensor del Pueblo de la provincia y señaló que “nos pone muy contentos poder acercar a los vecinos de Tandil una herramienta como esta, que comenzó a descentralizarse y a establecerse en distintos puntos de la Provincia. En todo el proceso previo hemos trabajo muy bien en conjunto y estoy seguro que continuaremos trabajando de la misma manera, que permitirá que los vecinos puedan presentar sus reclamos e inquietudes”.

Por su parte Lorenzino, indicó que “nosotros trabajamos para defender los derechos de la gente y estoy convencido que eso se hace complementariamente con los Municipios. Es muy difícil en la provincia hacer cualquier acción si uno no tiene mirada territorial. Es muy difícil abordar Tandil o cualquier otro Municipio de la provincia desde La Plata. Hay que abordarlo desde el territorio y que haya una oficina cerca, con una persona conocida a cargo y con la objetividad necesaria para poder defender los derechos de la gente, nos da un primer paso y un puntapié muy bueno para que Tandil tenga un lugar más de reclamo”.

“La responsabilidad nuestra es tratar siempre de orientar y acompañar al ciudadano que se acerca y seguramente muchas cosas se resolverán fácilmente con un contacto con el Municipio o una gestión municipal. Por supuesto que tendremos otros casos que tendrán que ver con otras cuestiones y en algunos casos se realizará alguna presentación judicial, como también lo hacemos”, agregó.

Además agradeció al Municipio por el espacio cedido y precisó que “para nosotros es muy importante que los Municipios nos cobijen, y contar con la colaboración porque seguramente muchas cosas las trabajemos juntos, al igual que con los concejales. La mejor manera de mejorar las cosas es no escondiéndolas, ninguno de los que estamos acá está para esconder la realidad, estamos para tratar de mejorarla y transformarla. Tenemos mucha expectativa por abrir esta nueva delegación, sobre todo porque es en Tandil, una ciudad tan pujante, tan importante y tan troncal del desarrollo de esta parte de la provincia”.

Finalmente Alcides Fortunato agradeció “la confianza depositada” y detalló que “durante más de treinta años como abogado y docente universitario vi crecer este fenómeno inventado por los escandinavos, que es crear un órgano del Estado pero no del gobierno”.

“Por eso agradezco profundamente esta oportunidad de en la última parte de mi carrera poder devolver a mi ciudad lo mucho que me ha dado”, completó.

