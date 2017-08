Mario Civalleri: “Fue un resultado impresionante”

El precandidato a primer concejal por Cambiemos, se mostró exultante en el comité radical, que fue, como es habitual, el centro de los festejos del lunghismo.

Haciendo uso de la palabra, reconoció que el resultado “excedió las mejores expectativas y si bien había algunos temores que uno tenía en algún momento, se develaron rápidamente porque todas las mesas nos dieron un triunfo aplastante”.

“Es un momento de agradecimiento”, sostuvo y destacó “a todos los militantes que han caminado la ciudad a lo largo y a lo ancho, todos los días, pero el militante número uno fue el Intendente Miguel Lunghi, que es un ejemplo, porque caminó como nunca, como cualquiera de los candidatos. La verdad que tenerlo a Miguel es una ventaja, es como tener a Messi”.

Asimismo, remarcó que “hubo muchas otras personas que tuvieron que ver con este resultado, porque es un triunfo de todos. Pero quiero destacar en nombre del partido a una persona en particular, Matías Civale, que puso su aporte desde hace dos meses. Es un tipo inteligente, brillante y supo cual era la estrategia para esta elección”.

También mencionó a “la juventud que siempre se pone al hombro todas las campañas y a los fiscales, que estuvieron al pie del cañón e hicieron las cosas muy bien”.

Civalleri expresó un agradecimiento a su familia, “a mi señora y a mis hijos, que me apoyan siempre”.

“En esta campaña todos las fuerzas trabajaron, en estas dos semanas, los candidatos hicieron buenas campañas, pero ellos tuvieron 14 días, nosotros tenemos 14 años de campaña, trabajando para que Tandil sea lo que es hoy”, arengó.

Abogó por “un Concejo Deliberante para que el Intendente pueda terminar la transformación de Tandil y seguramente la elección en octubre será mucho mejor”.

Luego, el precandidato subrayó “mi agradecimiento al pueblo de Tandil, que sabe a quién votar, que no compra cualquier cosa y sabe que tiene un gobierno que trabaja y lo reconoce. Ojalá esto sea un anticipo de algo mejor, no solo a nivel local, sino también a nivel provincial y nacional”.

