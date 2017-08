Marcos Peña y Rogelio Frigerio destacaron la transparencia de las PASO

El jefe de Gabinete de Ministros y el Ministro del Interior desmintieron los planteos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien acusó al Gobierno de manipular la carga de datos electorales.

El jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, dijo este lunes en respuesta a planteos de la ex presidenta Cristina Fernández Kirchner, quién acusó al Gobierno de manipular la carga de datos electorales, que “este proceso electoral fue más transparente con estas herramientas obsoletas que tiene el sistema que en las elecciones anteriores, que estuvieron a cargo del otro gobierno”.

Por su parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, destacó en una conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, la tranquilidad en la que se desarrollaron las PASO y afirmó que no se registraron denuncias de anormalidades en ninguna provincia.

“Fue una jornada de mucha paz, no tuvimos ninguna denuncia en ninguna provincia y los argentinos pudieron elegir en qué país quieren vivir, que es lo más importante”, sostuvo Frigerio

