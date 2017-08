Lunghi: “Estoy totalmente feliz por este resultado”

El Intendente Miguel Lunghi, en el marco de los festejos por la victoria del Frente Cambiemos en las PASO, dialogó con la prensa y agradeció “a la gente de Tandil que nos ha apoyado y si bien ahora participamos como un frente, es nuestro décimo triunfo electoral consecutivo”.

En ese sentido, el jefe comunal señaló que “nosotros estamos respondiendo con esfuerzo, con trabajo, con pasión y por supuesto que tenemos errores, como todo gobierno puede tener”.

“Estoy totalmente feliz por el resultado y que haya ganado Mario es muy bueno”, aseguró.

“Mañana hay que seguir trabajando y pensar que octubre es mañana, así que hay que seguir para adelante y seguir transformando la ciudad como lo venimos haciendo, con mucho esfuerzo y mucho sacrificio”, declaró Lunghi.

Reconoció que “hasta las 18 horas yo tenía un empate técnico. Y algunas encuestas anteriores decían que podíamos estar tres o cuatro puntos arriba”.

“Caminé lo más que pude, nos embromó el agua, pero en la calle la gente me pedía que no me enfríe, que no me resfríe, que me quede quieto, que no use la fusta que se ganaba muy fácil. Sinceramente, lo que yo palpaba en la calle, era totalmente distinto de lo que me decían las encuestas. Yo a las encuestas siempre le creí, siempre me he apoyado en ellas”, sostuvo.

El Intendente pronunció seguidamente que “nosotros trabajamos, abordamos todos los problemas, en todo el distrito, atendemos a la gente, pero los recursos son limitados. Viajamos permanentemente a conseguir dinero y este año hemos conseguido diez presupuestos municipales en obra pública. Yo no sé decirte qué más podemos hacer. Podemos tener algún error”.

Luego refirió que “todo el mundo te pide obras, pero después, a lo que vos tenés, hay que mantenerlo y cuesta mucho dinero. Entonces a veces, por ejemplo tenes que mantener el hospital y dejar de lado una cuadra de asfalto, aunque la gente hace veinte años que espera el asfalto”.

Comentarios

Comentarios