El oficialismo arrasó en las PASO y Lunghi podría ampliar su mayoría en octubre

El Frente Cambiemos tuvo ayer una jornada electoral “soñada”, al conseguir un gran aval de la ciudadanía, que nuevamente avaló la gestión de Miguel Angel Lunghi al frente del Municipio, con un resultado en las urnas que posiciona al espacio para incluso poder conseguir un concejal de los que puso en juego en estas legislativas. La segunda fuerza fue Unidad Ciudadana y un inesperado tercer puesto, obtuvo 1País, que proyectaba conseguir otro respaldo. En la otra elección clave, Esteban Bullrich aventajaba con holgura a Cristina Fernández, al menos en los votos de los tandilenses.

Se vivió una buena jornada electoral en la ciudad, con un día que acompañó desde el punto de vista climático y una participación estimada en alrededor del 75% del electorado, considerado alto para una instancia de primarias y una elección legislativa, donde el interés ciudadano suele ser algo bajo.

Pasadas las 21 horas, comenzaron a conocerse los primeros datos oficiales y los números empezaron a corroborar los guarismos que desde unas horas antes manejaba el oficialismo: nuevamente, la comunidad tandilense apoyó la gestión oficialista, aportando un importante caudal de votos al candidato de Cambiemos, Mario Civalleri, que al cierre de esta edición (con el 61,94% de las mesas escrutadas), alcanzaba el 40,01%, con una distancia considerable sobre el resto de las fuerzas.

Los números superaron lo esperado por el propio oficialismo que manejaba otra información y rondaba en el bunker radical cierta preocupación, especialmente con la elección que pudiera realizar Mauricio D’Alessandro, que aparecía como un candidato potencialmente peligroso para la hegemonía oficialista.

Sin embargo, la segunda fuerza a nivel local resultó Unidad Ciudadana, que sumando las dos listas que dirimieron la interna en el espacio kirchnerista, alcanzaba el 23,17% de los votos, aunque desglosado, el principal candidato del sector, el actual concejal Rogelio Iparraguirre, no obtenía con esos guarismos, el número esperado.

Sin embargo, el dirigente camporista celebró la victoria sobre su contendiente, Daniel López y auguró “poder trabajar juntos” de cara a octubre, pensando en que el espacio podría mejorar sus números en las elecciones generales.

Distinta fue la noche para Mauricio D’Alessandro, quien se encontró con porcentajes muy bajos para su expectativa, sustentada especialmente en las encuestas que manejaba el mediático abogado. “Espero tener el 2 adelante”, decía D’Alessandro, en referencia a que su objetivo era conseguir más del 20% de los votos, en estas primarias.

Sin embargo, los números le dieron la espalda a esa búsqueda, dado que los resultados oficiales marcaban el 18,52% para los massistas locales.

Los votos mayoritarios se repartieron entre estas tres fuerzas, en tanto que, como se esperaba, los representantes de Florencio Randazzo en la ciudad consiguieron porcentajes escuetos, al unísono con la mala elección desarrollada por el ex ministro en la provincia.

Néstor Auza ganó la interna del Frente Justicialista Cumplir, sobre Héctor “Nacho” Lacovara, que como fuerza política, sumados, rondaba al cierre de esta edición, el 5,81% de los sufragios.

Otro dato significativo es que de acuerdo a las tendencias, Vamos con la Fuerza de la Gente (Patria Grande), con la precandidatura de Juan Arrizabalaga y el Frente de Izquierda y los Trabajadores, del precandidato Martín Benítez, superaban el piso del 1,5% necesario (2,73% y 2%, respectivamente) y estaban ingresando a la contienda electoral de octubre; mientras que el Frente Socialista y Popular, con la precandidatura de Oscar Martens, contaba voto a voto ese objetivo, aunque no lograba el número, ya que solo llegaba al 1,18%.

APLASTANTE VICTORIA DE BULLRICH EN TANDIL

En lo referido a la elección para senadores nacionales, en nuestro distrito, el triunfo del Frente Cambiemos también fue contundente, dado que la lista encabezada por Esteban Bullrich, marcaba el 44,35% de las preferencias, por sobre el 25,89% de Unidad Ciudadana, con la precandidatura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sergio Massa, se ubicaba tercero, con un lejano 15,53%.

Mientras que números similares mostraban los cuerpos por las diputaciones nacionales, con una victoria en nuestra ciudad de Graciela Ocaña, por una distancia similar a la anterior sobre la precandidata kirchnerista Fernanda Vallejos. En este caso, los guarismos también despertaron alegría en el bunker lunghista, porque el caudal de votos permite proyectar una elección en octubre, que pondría al tandilense Carlos Fernández dentro del Congreso Nacional.

Y a nivel provincial, Franco Bagnato se imponía en Tandil, con el 44,41%, sobre el 23,83% de Unidad Ciudadana y el 14,65% de 1País.

