Denunciaron faltantes de boletas y algunas escuelas abrieron tarde

Durante el transcurso de la jornada electoral, al menos tres fuerzas políticas denunciaron el faltante de boletas en algunas escuelas de la provincia de Buenos Aires. Unidad Ciudadana, Cumplir y el Frente de Izquierda fueron algunos de los que responsabilizaron al Correo Argentino de la situación, que también se observó en nuestra ciudad.

El Correo Argentino dio su versión al respecto y explicó que las boletas son repartidas por los partidos políticos en cada una de las secretarías electorales y que la entrega se realiza en una bolsa precintada y cerrada que es la que llega al correo para distribuir.

El kirchnerismo detectó faltante de boletas en San Martín, Moreno, Mar del Plata, San Isidro, Luján, Morón, Tigre, San Vicente, Hurlingham, Marcos Paz, Navarro y General Rodríguez.

Por su parte, el grupo liderado por Florencio Randazzo descubrió que faltaban boletas en San Nicolás, Junín, Olavarría, San Martín, Merlo, Tandil, Mar del Plata, Lincoln, Quilmes, Avellaneda y Lomas de Zamora.

Según explicaron desde el Correo, el día anterior a la elección, las boletas se entregan y se dejan bajo custodia militar en la Provincia de Buenos Aires. El contenido del paquete no es conocido por el ente oficial.

En tanto, el secretario de la Cámara Nacional Electoral, Sebastián Schimmel, destacó que el proceso comicial se desarrollaba sin “problemas” en todo el país y afirmó que, más allá del reclamo de algunos electores, no se observó “un faltante de boletas de modo sistemático”.

Si bien admitió que el “reaprovisionamiento” de la papeleta electoral en el cuarto oscuro es “uno de los puntos débiles de nuestro sistema”, Schimmel sostuvo que la Cámara “ha trabajado” para solucionar esto y en estos momentos “no es un problema” y todo funciona sin contratiempos.

“No vemos que haya habido un faltante de boletas de modo sistemático ni que perjudicara, en particular, a alguna de las agrupaciones políticas”, precisó el funcionario.

FISCALES FAMOSOS

Una de las notas curiosas de la jornada fueron algunos de los fiscales que convocó Mauricio D¡Alessandro. Sabida es la presencia mediática del abogado tandilense, lo que le ha valido la posibilidad de tener algunas amistades de cierto reconocimiento en los medios de comunicación.

Así, ayer, uno de los más frecuentes comentarios en las redes sociales asociados a los comicios, fue la presencia en la ciudad del ex futbolista Claudio “Turco” García, el periodista deportivo Nicolás Distacio, la animadora infantil Panam y la panelista televisiva Edith Hermida, quienes vinieron a colaborar con el precandidato massista.

MALDITO ESCALÓN

Uno de los episodios negativos del día, ocurrió en la Escuela Técnica 3, de calle Yrigoyen, a la que asistió una vecina a cumplir con su deber ciudadano, pero lamentablemente, al ingresar al establecimiento, la mujer no advirtió la presencia de un escalón, que provocó su caída y tuvo la consecuencia de una fractura en una de sus piernas, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital Municipal en ambulancia.

Sin embargo, en esa misma escuela, ocurrió otra situación destacable, en este caso, para bien, que tuvo que ver con la presencia de un hombre de 96 años, que se llegó hasta el establecimiento para ejercer su derecho ciudadano.

ENTREDICHO

Quien tuvo un leve entredicho con una vecina, fue el precandidato Rogelio Iparraguirre, cuando se presentó a votar en la Escuela Técnica 4 de Villa Alduncin. Allí, el actual concejal del FpV comenzó una conversación con una vecina que le recriminó el mal estado del establecimiento, con paredes descascaradas y notorias falencias estructurales.

Iparraguirre intentó explicarle a la electora que en su rol de oposición al Ejecutivo local, siempre intentó agilizar el funcionamiento del Fondo Educativo y que el estado del edificio escolar, era algo para recriminarle al gobierno local.

Sin embargo, el intercambio de opiniones fue subiendo de tono, hasta que la mujer se retiró de la escuela, aunque posteriormente, al charlar con los periodistas presentes en el lugar, Iparraguirre aseguró “entender” el enojo de la vecina, al advertir el estado en el que se encuentra ese establecimiento.

