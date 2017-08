D´Alessandro dijo que esperaba más pero apunta a crecer en Octubre

Mauricio D´Alessandro trazó un balance “optimista” luego de las PASO y si bien admitió que “esperaba más” de su fuerza en las urnas, destacó que el “tábano” sobre la gestión de Miguel Lunghi seguirá vivo.

“Previmos un 2 adelante. Teníamos encuestas que daban a Civalleri con 32 o 33. Y llegó un poco arriba de lo que pensamos. Habrá que respetar la decisión popular”, esbozó el precandidato de “1País”.

El mediático abogado prometió que “el tábano seguirá trabajando, la aparición de nuestra fuerza generó un liderazgo en la antipatía al Gobierno comunal. Falta mucho por hacer y estaremos encima para que cumplan con las obras”.

“Soy un optimista del gol y estoy muy contento, lo disfruté mucho, me llena de felicidad la vuelta a Tandil. El voto popular siempre hay que respetarlo, por algo sucedió así. El 2 adelante es necesario, es lo que vine a buscar”, refirió sobre la posibilidad de sacar más de 20 puntos en Octubre.

También sopesó que “faltó tiempo, hay que ordenar cuestiones a futuro, armar algo con más andamiaje político. Falta Octubre, en el contacto personal me puedo desempeñar bien”, observó D´Alessandro.

Más tarde le contestó a los que lo consideran la “antipolítica”: “me gusta que tengan miedo y pestañeen como lo hicieron, eso redunda en que arreglen los pozos”.

Asimismo, analizó que “la gente no cortó boleta, Nigro me lo había anticipado”.

Sobre el contexto provincial opinó que “yo creo en el proyecto de Sergio Massa, no me quiero despegar de él, yo compito con él y llevo esa boleta, no gano con vecinalismos, jugué todo lo que pude, y voy a caminar Tandil porque le sirve a la ciudad”, culminó D´Alessandro.

Comentarios

Comentarios