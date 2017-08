Auza: “Tandil no quiere cambiar nada, quiere seguir con Lunghi”

Néstor Auza dijo ayer que el tandilense “no quiere cambiar nada, quiere seguir con Lunghi”, y luego del panorama poco alentador que dejaron las PASO se propondrá “meter un concejal” mediate un acuerdo con el Movimiento Evita, que en la interna llevó a Ignacio Lacovara.

“Sabíamos que no teníamos arrastre ninguno, lo nuestro era lo nuestro, y esperamos mejorar en la próxima”, señaló el ex rector sobre la floja performance de Florencio Randazzo.

“Hablaremos y veremos cómo podemos sumar al resto de la gente. El peronismo no tiene tradicion de conjunto en Tandil. Hoy estamos a 2 puntos de colocar un concejal, tendremos un acuerdo seguro con el Movimiento Evita, y ellos tendrán participación en la lista de Octubre porque llegaron a la mínima”, deslizó.

Más tarde sostuvieron que “trabajaremos juntos como dijimos al principio. Vamos a mejorar, estuve 3 o 4 años lejos de la política, y empezamos hace solo un mes”, argumentó sobre el resultado de las primarias.

Luego sintetizó que “la idea es colocar un concejal, los votos del Movimiento Evita esperamos que sigan en este espacio. Y además hay gente que la veo más con nosotros que con Cristina”, profundizó Auza.

Sobre el aplastante triunfo de Mario Civalleri, respondió: “Tandil no quiere cambiar nada, quiere seguir con Lunghi eso está claro, veremos hasta cuando resulta esto, uno habla con la gente y dice otra cosa, hay una supremacía de Lunghi importantísima más allá de la implosión que puede haber o no, la gente nunca se equivoca al elegir a quien quiere que lo conduzca”, evaluó.

Comentarios

Comentarios