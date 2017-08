Tandilenses van a las urnas para elegir candidatos a cargos electivos locales, provinciales y nacionales

El oficialismo afronta la elección con menor diferencia a su favor, según lo indicaban los sondeos conocidos desde hace más de un mes. Se especula que puede darse un 4-3-3 a la hora de repartir bancas para Cambiemos, 1País y Unidad Ciudadana. Si se da en la presente jornada y se repite en octubre el Lunghismo podría perder la mayoría automática en el HCD.

Miles de tandilenses acudirán hoy a las urnas entre las 8 y las 18 para definir los candidatos para cargos electivos nacionales, provinciales y municipales, en el caso de aquellas fuerzas que tienen más de una opción electoral y aunque las generales son en octubre, constituyen un termómetro, casi determinante de cara a los comicios de octubre.

El oficialismo de la alianza Cambiemos lleva como precandidato a concejal en primer término a Mario Civalleri y los sondeos previos lo ubican con grandes chances de lograr una muy buena elección, aunque podría registrarse un margen exiguo sobre la segunda fuerza.

El mediático abogado Mauricio D´Alessandro va al frente en la lista que presenta el massismo en Tandil y quien sería el tercer hombre de la película, Rogelio Iparraguirre por Unidad Ciudadana es el único de los tres que tiene internas, siendo su rival el dirigente maderero, Daniel López.

En el espacio liderado por Florencio Randazzo, también habrá competencia interna, siendo los contrincantes Néstor Auza y Nacho Lacovara.

Sin tener que dirimir candidatos se presenta el espacio Vamos con Juan Arrizabalaga en primer término, acompañado por la referente social “Cacha” Cena.

Oscar Martens es el primer precandidato del Frente Socialista y Popular, mientras que Martín Oscar Benítez compite por la Alianza Frente de Izquierda de los Trabajadores y el Partido Federal del desaparecido dirigente de los trabajadores rurales Momo Venegas, postula a Enrique Vistalli.

También estaba en la grilla de competencia Alianza Frente Unión Federal, aunque la Justicia Electoral prohibió su participación. En Tandil había cuatro listas de la mencionada representación y se conocieron numerosas denuncias de vecinos que no habían dado su consentimiento para integrar la lista de candidatos.

Al parecer se buscaban conseguir recursos, recursos que la ley electoral establece para cada lista que tome parte de la contienda electoral.

ESCENARIO

Las especulaciones están a la orden del día y desde los sectores más optimistas del lunghismo aventuran que en el reparto de bancas serán 5-3-2, mientras que los sondeos previos avizoran que en el reparto de bancas en el HCD sería de 4 para el oficialismo y 3 para cada una de las otras dos fuerzas que mayor predicamento tienen entre el electorado serrano.

En caso de producirse esta última especulación, se le presentaría al oficialismo el escollo de no contar con mayoría automática como la exhibe ahora con el doble voto del presidente del órgano legislativo.

Cabe mencionar que en diciembre el oficialismo perderá seis bancas en el HCD, cuatro que ingresaron por el Frente Progresista Cívico y Social y dos que están en la alianza Cambiemos, pero que asumieron por el Frente Renovador. Se trata de Claudio Ersinger y Pablo Díaz Cisneros.

Esto representa en la práctica 6 bancas que no lograría retener el oficialismo

Comentarios

Comentarios