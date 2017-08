Hay 107.351 ciudadanos en condiciones de votar en las 310 mesas habilitadas

Se informa que todos los tipos de documentos son válidos para emitir el voto. Sin embargo, hay que aclarar que sólo se permite votar con la misma versión con que figura en el padrón o con una posterior. No se considera probatorio de la identidad del elector ningún comprobante de documento en trámite.

Quienes cumplan los 16 hasta el 22 de octubre de 2017 serán incluidos en el padrón y estarán habilitados para votar en las primarias. Tener en cuenta que para poder ejercer este derecho los jóvenes deben haber realizado la actualización del documento de DNI antes del 25 de abril de 2017.

Solamente va a poder votar en cuyo padrón figure inscripto el elector , no pude ser agregado ningún ciudadano.

ELECTORES EN TANDIL

104.023 Electores año 2015

107.351 Electores año 2017 crecimiento del padrón 3,19 %

Crecimiento nacional del padrón de electores 3,18 %

El piso de electores en el año 2015 fue de 7.760 votantes para ingresar un concejal

Se estima en el año 2017 un piso de 8.150 votantes

En la quinta sección electoral 1.176.450 electores

En total, son 36 escuelas habilitados en el casco urbano, más 13 escuelas en la zona rural.-

LAS NUEVAS ESCUELAS DONDE SE VOTARA

La Primaria 42 (Cheverrier 222), la EP 67 (Rivas y Colombia), la EP 59 (Independencia 2240), la EP 47 (Ugalde 1457), la EP 22 (avenida Juan B. Justo 854) y la Secundaria 4 (Colectora Luis María Macaya 2094).

3 mesas de extranjeros 1.268 ciudadanos

301 mesas en al año 2015

310 mesas en el año 2017

PORCENTAJES DE INASISTENCIA EN TANDIL AÑO 2015

Sobre un padrón de 104.02319.872 vecinos no asistieron a emitir su voto: el 19,2 %, sumado los votos blancos y nulos, 26.420 vecinos, es decir el 25,4 % de los electores habilitados. Esto significa que 1 de cada 4 Tandilenses, no emitieron voto para la categoría Intendente

