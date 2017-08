La selección sub 15 cerró la primera semana de trabajo

La selección tandilense sub 15 de fútbol, dirigida por Daniel Bertoya, cerró el jueves por la tarde con la la primera semana de entrenamientos. Por cuestiones climáticas las jornadas de trabajo se desarrollaron sobre canchas sintéticas.

Cabe recordar que el cuerpo técnico había depurado la lista inicial, de setenta jugadores, para dejar la mitad con la cual trabajaron durante estos días y con quienes continuarán las prácticas en el transcurso de las próximas semanas.

Daniel Bertoya, el entrenador del seleccionado tandilense, hizo un balance de lo trabajado en la primera semana. “El clima no nos favoreció ya que la idea es trabajar los martes en la cancha del club Hípico y los jueves en la de Banco Provincia. Como consecuencia de lo blanda que estaba la cancha no pudimos hacerlo de esa forma y por lo tanto trabajamos ambas jornadas en sintético”, arrancó diciendo el ex arquero de Santamarina.

Más tarde aseguró que “se hicieron diferentes trabajos con pelota, de sincronización y demás. Es decir que aprovechamos igual el tiempo que tenemos con los chicos”. Luego agregó que “si bien este fin de semana no habrá fecha completa, algunos de los futbolistas tienen que jugar en sus clubes partidos atrasados, por lo tanto los hemos liberado hasta el próximo martes”.

En el cierre, el técnico del sub 15 señaló que “para la semana viene los hemos citado para el martes a 16 y, si el clima lo permite, usaremos la cancha del club Hípico pero hay que esperar para ver como son las condiciones climáticas”.

