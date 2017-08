Trasladan a Minnicelli a la cárcel de Ezeiza y hoy sería procesado por contrabando

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky ordenó hoy trasladar a Claudio “Mono” Minnicelli a la cárcel de Ezeiza, tras ampliar su indagatoria, y es probable que esta noche dicte su procesamiento por contrabando.

Después de su cuarta noche detenido en la delegación de la Policía Federal en Lugano, el cuñado de Julio De Vido fue trasladado nuevamente para declarar en los tribunales de la calle Inmigrantes. Es la segunda audiencia de la indagatoria que inició el miércoles al mediodía donde se mostró desafiante de a momentos y negó las acusaciones en su contra.

A pesar de esa negativa, la situación judicial de Minnicelli se complicó en las últimas horas, porque las pericias de la Policía Federal confirmaron que la voz que aparece en las grabaciones de la causa en la que se investiga la “mafia de los contenedores” es suya. “Se trata de la voz del referido imputado Minnicelli en forma categórica”, dice el informe al que accedió Clarín.

Poco antes de las 11, Minnicelli llegó bajo el mismo operativo de seguridad: casco, chaleco antibalas y con media docena de efectivos federales aguardando afuera del despacho del juez Aguinsky en el segundo piso del edificio de calle Inmigrantes. Allí lo esperaba su abogado, Luis Vila.

Una de las informaciones más esperada y que llegó después del mediodía, eran los resultados de la pericia de voz ordenada hace 48 horas, complicando su situación judicial, corroborando que efectivamente es él quien habla en una serie de escuchas.

Minnicelli en la indagatoria del miércoles, escuchó dos conversaciones de las más de 30 que lo involucran en la “mafia de los contenedores”. En una de ellas se lo escucha hablando con Federico Tiscornia -otro de los involucrados en la causa- sobre “trucar bill of landing (documentos de embarque aduanero) y cobrar 50 mil dólares”, para sacar con otros papeles contenedores que habían sido retenidos por sospechas de contrabando.

“No recuerdo haber tenido esa conversación y dudo que sea yo”, dijo Minnicelli. Por este motivo, ayer a las 10.30 la División Acústica Forense le realizó una pericia con un sistema ruso denominado Ikar – Lab que va desagregando cada parte de la locución y se la compara con las grabaciones que están en la causa. Son más de 600 CD´s “pero al menos 30 comprometen al cuñado de Minnicelli”, indicaron fuentes judiciales.

El resultado de la pericia indicó lo contrario. Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, “el resultado es contundente y confirma que es su voz la de las escuchas telefónicas”.

¿Cómo se realizó la pericia? Se tomó una prueba del “cuerpo de voz de Minnicelli” en la alcaidía de Lugano donde está detenido desde el lunes temprano. “Se concluyó que en dos de los cinco archivos objeto de estudio se trata de la voz del referido imputaod Minnicelli en forma categórica”, indica el informe al que accedió Clarín.

Fuentes de la justicia señalaron que durante la indagatoria, el cuñado de De Vido no tuvo más opción “y admitió que era su voz la de las escuchas”. Está acusado de contrabando agravado por el retiro en 2016, de 6 de 300 contenedores que había inmovilizado el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, por sospechas de contrabando.

Esta organización que tiene diez involucrados más, cobraba 70 mil dólares por cada contenedor de contrabando que luego se entregaba en el barrio de Once.

Trasladan a Minnicelli a la cárcel de Ezeiza y hoy sería procesado por contrabando

Claudio Mono Minnicelli, detenido desde el domingo a la noche después de 9 meses prófugo.

El cuñado de De Vido, estuvo prófugo durante nueve meses. Más de la mitad de ese tiempo que escapó de la justicia, el cuñado de Julio De Vido estuvo en Chapadmalal (a 23 kilómetros de Mar del Plata), con una identidad falsa: “Roberto Martínez”. Todo terminó el domingo pasado a la noche cuando fue detenido por la policía bonaerense.

El juez Marcelo Aguinsky y la fiscal Gabriela Ruíz Morales buscan reconstruir en esta segunda instancia de indagatoria, dónde estuvo los meses previos a su llegada a Chapadmalal. Asimismo, si recibió ayuda de alguien y de dónde obtenía el dinero con el que solía manejar. El cuñado de De Vido dijo que no habló con nadie durante ese período y que nadie lo ayudó, pero siempre andaba con “fajos de dinero”.

Trasladan a Minnicelli a la cárcel de Ezeiza y hoy sería procesado por contrabando

La habitación donde estuvo cinco meses el Mono Minnicelli.

Ayer en el juzgado en lo penal económico declaró Juan Castillo, el dueño de la habitación que alquilaba Minnicelli por $ 1.500 semanales. Dijo que siempre se lo veía “con efectivo” y que se “manejaba con tres remiserías diferentes”. Esta pista también será reconstruida por el juez: a qué lugares iba y frecuentaba, con quiénes se movía. “Hay que indagar sobre esos recorridos y se hablará con las tres remiserías”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.

