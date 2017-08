Procesaron al ex funcionario Javier Grosman por contrataciones irregulares para el libro “La Década Ganada”

Se lo consideró “partícipe necesario” de los presuntos delitos de “defraudación por administración abusiva o infiel en perjuicio de la administración pública”.

El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy al ex funcionario kirchnerista Javier Grosman en el marco de una causa que investiga irregularidades en la contratación para la publicación del libro “La Década Ganada”, que nunca se imprimió.

En una resolución dada a conocer esta mañana a través del Centro de Información Judicial, el magistrado dispuso el procesamiento sin prisión preventiva del ex funcionario en calidad de “partícipe necesario” de los presuntos delitos de “defraudación por administración abusiva o infiel en perjuicio de la administración pública”.

También, proceso al ex gerente general operativo de la Casa de la Moneda Diego Oller, sobre quien, al igual que a Grosman, mandó a trabar un embargo de 800 mil pesos.

