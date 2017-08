Lacovara llamó a “apostar por una renovación en el peronismo tandilense”

El precandidato por la Lista 4 del Frente Justicialista Cumplir, Héctor “Nacho” Lacovara, cerró ayer su campaña con un llamado a “apostar por una renovación en el peronismo” y marcó como objetivo llevar al Concejo Deliberante “las necesidades que tienen hoy los tandilenses”.

Con la Casa del Movimiento Evita colmada de militantes, Lacovara, acompañado por las precandidatas y precandidatos de la Lista 4, repasó la campaña hacia las Primarias del domingo y las propuestas legislativas del espacio.

El edil mandato cumplido reiteró sus proyectos para una descentralización administrativa de la ciudad, con la creación de dos nuevas delegaciones, y para la generación de Consejos Consultivos Barriales, que sean los encargados de decidir las mejoras en infraestructura a través de la ampliación del presupuesto participativo.

El precandidato por Cumplir, línea encabezada por Florencio Randazzo, destacó “a todos los compañeros y compañeras que integran la lista, por su capacidad, porque son verdaderos militantes y porque sus proyectos expresan las necesidades que tienen hoy los tandilenses”.

Valoró a la contadora Rosana Bulacio, responsable técnica de la cooperativa encargada de la limpieza del Arroyo Langueyú y de Coopeva Textil, por “su preocupación por el trabajo, que es lo que le entrega la dignidad a las personas”, y porque “su conocimiento sobre el Presupuesto municipal nos permitió pensar un proyecto de ordenanza para generar 300 puestos de trabajo genuino por año”.

“Si como organización social pudimos transformar las ayudas y planes sociales en 50 fuentes laborales, con cooperativas que hoy son un orgullo, ¿cómo no lo vamos a lograr con un proyecto de ordenanza desde una banca en el Concejo Deliberante?”, se preguntó el ex director de Cultura durante la intendencia de Gino Pizzorno.

Además, destacó la iniciativa para modificar el régimen de tasas y darle un alivio a los pequeños y medianos comerciantes en este contexto de retracción del consumo, producto de “las políticas del Gobierno nacional que favorecen sólo a los sectores concentrados de la economía y perjudican a los que menos tienen”.

Luego resaltó la figura del tercer precandidato al Concejo, Francisco Codán, funcionario durante diez años de la Secretaría de Hábitat de la Nación, autor de un proyecto “fundamental” para el Tandil de estos tiempos: la creación de 200 lotes de acceso social por año, porque “llegar hoy al terreno propio y a la vivienda es prácticamente imposible por los valores que maneja el mercado”.

Agregó que “Francisco tiene el respaldo de haberlo hecho en Río Grande, donde se generaron 2 mil lotes de acceso social”; sostuvo que esta iniciativa “se puede llevar adelante en Tandil, con los 14 millones de pesos por año que se recaudan por derechos de construcción”, y aclaró que “los tandilenses van a pagar los lotes, pero a valores accesibles”.

A continuación se refirió a Marina Ramos, la primera precandidata al Consejo Escolar, una docente “que conoce por dentro la realidad educativa local, tiene proyectos para poner en valor a las escuelas de los barrios y la energía para hacer realidad un Plan Integral de Educación para Tandil”.

Destacó la participación de Ramos, al igual que la del resto de las precandidatas de la lista, en el Frente de Género y Diversidad Sexual del Movimiento Evita, porque esa es “una mirada que la clase dirigente debe tomar y hacer propia, para generar políticas públicas con perspectiva de género”.

En su discurso, Lacovara también dejó párrafos para el tema seguridad, con una propuesta para resignificar el foro en un Consejo Consultivo (convocando a más sectores para el diseño de un Plan Integral en la materia) y el reclamo por la descentralización de las cámaras hacia todos los barrios de la ciudad.

En otro orden, celebró el reciente pedido de informes elevado al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, en reclamo por la vuelta del tren de pasajeros a Tandil, gestión realizada por el diputado Leonardo Grosso, referente del Movimiento Evita.

“Leo, nuestro diputado, me acompañó a reunirme con los trabajadores, que en este momento están pasando una situación de incertidumbre porque no saben si van a mantener su fuente laboral. Esperemos que el pedido de informes que hizo tenga efecto y este servicio de fuerte impacto social se restituya en nuestra ciudad”, pidió.

Por último, dejó una definición sobre la competencia en las PASO: “Estas son nuestras propuestas y surgen del trabajo que llevamos adelante los 365 días del año. Como creemos que nuestro proyecto atiende a las prioridades, este domingo lo sometemos a la ciudadanía para que sea validado en las urnas, pero sobre todo al peronismo de Tandil, que necesita renovación, revalorizar su mística y despertar nuevamente ilusiones, para encarnar un proyecto que entregue verdaderas respuestas a las necesidades que tienen hoy los tandilenses”, concluyó.

