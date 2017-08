Iparraguirre: “necesitamos la fortaleza de las mujeres para hallar una salida colectiva a este tiempo historico”

El concejal y precandidato por Unidad Ciudadana, Rogelio Iparraguirre, participó del encuentro “Mujeres contra el ajuste” realizado en el local de Unidad Ciudadana en Paz 965. El edil advirtió que “no son tiempos sólo de catarsis” sino “de tener la fortaleza para hallar la salida de forma colectiva y comprender cuál es la responsabilidad histórica que nos asiste”

El concejal del PJ-FPV y precandidato por Unidad Ciudadana, Rogelio Iparraguirre, participó en la noche del lunes del encuentro “Mujeres contra el ajuste neoliberal”. Participaron de la jornada de reflexión, organizada por el equipo técnico responsable del área de género de Unidad Ciudadana de Tandil, más de un centenar de mujeres entre las que se encontraban militantes, vecinas de los distintos barrios de la ciudad, sindicalistas, docentes, estudiantes secundarias y universitarias, investigadoras, científicas, trabajadoras formales e informales, profesionales, jubiladas y pensionadas, integrantes de centros de jubilados, médicas, psicólogas, terapistas, emprendedoras y comerciantes. Una gran cantidad de mujeres representantes de los más diversos sectores de la sociedad en su conjunto. También estuvieron presentes junto a Iparraguirre las precandidatas Silvia Nosei; Maiten Ghezan; Mónica Gómez de Saravia; Silvia Llanos; Gabriela Trejo; Guadalupe Garriz; María Florencia Mena; Lidia Massoni; Celia Sucurado y Guillermina Silva, entre otras.

El precandidato a concejal recordó sus años de militancia cuando, hace 20 años, se fue a vivir a Buenos Aires. Reunidos en ronda para que todos y todas puedan verse las caras, el edil relató ante el centenar de mujeres su experiencia militante durante aquellos años en Ciudad Oculta, uno de los barrios más humildes de la Capital Federal: “Resultaba admirable ver, en aquellos años, como eran las mujeres las que se organizaban para luchar por sus derechos ante la dura situación en que habían dejado a sus familias los gobiernos de Carlos Menem primero y de De La Rúa después. Era triste y al mismo tiempo admirable ver como esas mujeres salían a pelear por una bolsa de comida para poder parar la olla en la casa y darle de comer a sus hijos”

“Hoy lamentablemente en la Argentina estamos recorriendo de nuevo el camino hacia una crisis producida por un modelo neoliberal” aseguró y dijo que “son las mujeres las que primero tienen conciencia de la profundidad de una crisis no solo de las personas y de las familias, sino también del país”.

Además llamó a reflexionar sobre las miradas que cada una tiene con respecto al Gobierno de Macri, de Vidal y de Lunghi: “dos hombres y una mujer absolutamente machistas. Dos hombres y una mujer que desprecian a las mujeres. En el caso de Tandil lo sabemos de memoria. En el caso de Macri los que teníamos un poco de memoria lo sabíamos, y ahora tenemos una gobernadora que desprecia a los y las docentes, que desprecia a los niños y que reproduce lo peor de este sistema de acumulación para los más ricos”.

También pidió a las mujeres presentes darse un espacio de reflexión “que no sea solo de catarsis” sino que “encuentren cuáles son las tareas colectivas para llevar adelante” y “tener la fortaleza para hallar la salida de forma colectiva y comprender cuál es la responsabilidad histórica que nos asiste”. También les pidió que lo piensen “como mujeres, como militantes, como trabajadoras, como productoras de cultura, de conocimiento, como madres, como comerciantes, como jubiladas, como jóvenes que podamos darle dimensión histórica al desafío que tenemos por delante”.

Iparraguirre puso el ejemplo de Cristina Fernández de Kirchner que “exactamente igual que aquellas mujeres, gigantes para mí, de la Ciudad Oculta, que mientras se caía el mundo salieron a poner el cuerpo. Igual que aquellas mujeres, ni más ni menos, Cristina comprende el rol histórico y sale a poner el cuerpo por nosotros y nosotras”. Finalmente dijo que “lo que debemos hacer es dimensionarlo, porque no existen las heroínas. Debemos racionalizarlo: Cristina sola no puede”.

A continuación el micrófono comenzó a circular por cada una de las más de 100 mujeres reunidas contando sus historias personales en las que se advirtió mucho coraje, sufrimiento y valentía con testimonios de mujeres que vieron agravarse su situación personal desde que el gobierno de Mauricio Macri comenzó con su plan de ajuste económico, tarifazos, endeudamiento y desocupación que afecta, sobre todo, a los más humildes. Por supuesto también abordaron la preocupación por la cantidad de femicidios que se han incrementado en los últimos años y la necesidad de que los Estados Nacional, Provincial y local efectivicen políticas públicas con presupuesto que les permita a las mujeres vivir una vida libre de violencias.

