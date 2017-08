Dos tandilenses rumbo a China para los Olímpicos Universitarios

El profesor José Solimanto y el jugador de Unicen Julián Salas viajan hoy hacia China para participar en los Olímpicos Universitarios. Estarán en el país asiático hasta el 31 de agosto.

Uno es un viejo conocido en el deporte universitario y estará integrando el cuerpo técnico que encabeza el reconocido ex Vélez y Selección Argentina Pacha Cardozo. El otro, es uno de los volantes elegidos para representar al país y está cumpliendo así un gran sueño.

Hoy por la tarde, José Solimanto y Julián Salas, jugador de Unicen, se embarcarán hacia China para formar parte de la delegación argentina que participará en las Universiadas, también conocidas como Juegos Olímpicos Universitarios en Taipei.

“Para llegar a este equipo hemos visto a muchos jugadores. Primero en los Juegos nacionales y luego se hicieron pruebas por zonas en Villa María, La Matanza, Lomas de Zamora y San Luis. En un principio de aquí de Unicen había cuatro convocados y ahora en el plantel definitivo quedaron dos, Salas y Barbieri”, comenzó contando José Solimanto.

En esta oportunidad la Argentina vuelve a presentar un equipo de futbol luego de que por varios años no se pudiera por cuestiones económicas. “La verdad es que se ha trabajado muy bien para que éste viaje sea posible. Nosotros pertenecemos a una delegación de 230 deportistas de distintas disciplinas que vamos a estar representando al país”, finalizó.

Para el volante Julián Salas, ésta es una gran oportunidad. “Tengo 22 años y hace 15 años que juego al fútbol, nunca deje de entrenar. En algún momento tuve la posibilidad de una prueba en Estudiantes de La Plata pero ya cuando ahí no se dio, pensé en estudiar y seguir jugando pero ya no pensando en el fútbol como un medio de vida. Ahora estoy en tercer año de la facultad de veterinarias y vivo esta convocatoria como una gran chance, con mucha expectativa. Este cuerpo técnico me ha dado la posibilidad de cumplir un sueño y hay que dejar todo”.

Por último contó cómo es entrenar a las órdenes de Cardozo, un futbolista reconocido con experiencias internacionales y una carrera también en la selección Argentina.

“Para mí es un ejemplo y aunque no hemos interactuado mucho, tomo cada cosa que me dice. Trato de cumplir en lo que me pide como jugador porque estoy acá gracias a su elección y tengo que responderle. Es exigente, pero también es alguien que se esfuerza por tener una relación cordial con todo el equipo y eso nos ayuda porque con muchos nos hemos visto poco y si él rompe el hielo todo es mucho mas fácil.”

TODO EL EQUIPO

Juan Cruz López, Lautaro Kurpeta, Pablo Garrido, Gastón Gays, Julián Salas, Ignacio Rodríguez, Christian Escalante, Juan Mariano Yorio, Matías Grance, Pablo Hermida, Alejandro Alegre, Simón Mellano, Lucas Mansilla, Julian Tejeda Gutierrez, David Monrroes, Cesar Pedernera, Cristian Mendieta Sinecio, Eber Nahuel Garro, Federico Chiapello, Juan Barbieri Iribe.

El Director Técnico es Raúl “Pacha” Cardozo, ex jugador, campeón mundial con Vélez y actual entrenador de la UNLaM. Completa el cuerpo técnico el preparador físico Marcelo Rossi. Emiliano Martínez es el Jefe del equipo y José Solimanto (UNICEN), el delegado.

LA PRIMERA FASE

Argentina, que integra el Grupo D junto a Corea, Ucrania y Sudáfrica, jugará su primer partido frente a Corea. Será el sábado 19, a las 11, en el Chang Gung University Stadium. El lunes 21 a las 16 se medirá con Sudáfrica y el 23 a las 19:30 le tocará enfrentar a Ucran.

