Civalleri cerró la campaña de Cambiemos agradeciendo el apoyo de los vecinos

El candidato a primer concejal por Cambiemos, Mario Civalleri, agradeció el acompañamiento de la ciudadanía, el respaldo al Gobierno local y destacó el orgullo y la pasión que “todos los tandilenses tenemos por nuestra ciudad que es enviada en todos lados, orgullo por lo que hemos sido capaces de lograr”. Y aseguró que “sabemos lo que falta y vamos con toda la fuerza, juntos con todos los vecinos, por continuar la transformación de Tandil, consolidando la integración social, la igualdad de oportunidades y el desarrollo sustentable, para alcanzar el objetivo de ser la mejor ciudad intermedia en calidad de vida del país rumbo al Bicentenario”.

Civalleri cerró así sus palabras en la noche del miércoles, en el marco del plenario final de campaña realizado en el Comité de la UCR, acompañado por el intendente Miguel Lunghi, todos los integrantes de la lista de candidatos a concejales y consejeros escolares, fiscales que realizarán su tarea el domingo, referentes de las fuerzas que integran el espacio Cambiemos, militantes y vecinos.

El intendente Lunghi, en tanto, instó a redoblar el esfuerzo y el compromiso de trabajo, resaltó la transformación que está teniendo Tandil con las millonarias obras en desarrollo junto a la Provincia y la Nación, adelantó algunos proyectos de futuro y vaticinó un nuevo triunfo con el apoyo de los vecinos en las elecciones del próximo domingo.

En el plenario de cierre de campaña, concretado en el comité de la calle Mitre, se hizo primero un repaso y evaluación de la organización y las actividades realizadas. El presidente de la UCR, Matías Civale, agradeció la tarea y el compromiso de todos los participantes, afiliados, adherentes y a todos los integrantes del espacio Cambiemos, y confirmó que “una vez más completamos todo el equipo para tener un fiscal en cada una de las mesas de votación del domingo, garantizando los votos de la ciudadanía”.

Posteriormente, el tercer candidato a concejal, Luciano Grasso, destacó el orgullo de pertenecer “a un gobierno y un proyecto político que tiene para mostrar hechos y acciones constantes, un gobierno honesto, con valores republicanos y con pasión”. “Tenemos el compromiso de continuar el trabajo con el norte de seguir integrando, igualando oportunidades y garantizando derechos”, afirmó.

Obras históricas y trabajo conjunto con Nación y Provincia

Poco después, el intendente Lunghi tomó la palabra y agradeció el afecto y el respaldo que cada vecino brinda en las reuniones, charlas y caminatas. Resaltó “la transformación de Tandil que hemos llevado adelante todos los tandilenses juntos en estos años” y destacó que “hoy tenemos en marcha la mayor inversión en infraestructura de la historia, que representa 10 años de presupuestos municipales en obras públicas, a partir de trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional y con el Gobierno Provincial, con el presidente Macri y nuestra gobernadora María Eugenia Vidal”.

“Hemos conseguido casi 700 millones de pesos en obras, muchas en marcha y otras que se irán poniendo en marcha en los próximos meses. Urbanizaciones en los barrios, pavimento, repavimentación, servicios. Obras que son integración social, igualdad y desarrollo para los tandilenses. Esto es fruto del trabajo de todos”, detalló.

Lunghi confirmó que “tendremos además la urbanización integral de toda la zona al norte de la ruta nacional 226, por más de 200 millones de pesos, otro paso fundamental en integración y calidad de vida, que se suma a lo que se está haciendo en Movediza, El tropezón y Maggiori, y continuaremos con otros barrios”.

El intendente valoró el plan de obras de infraestructura puesto en marcha en todo el país por el presidente Mauricio Macri y destacó la decisión y coraje de la gobernadora Vidal, “en la lucha que está dando porque la Provincia de Buenos Aires tenga los fondos que le corresponden, para seguir afianzando el federalismo y la autonomía”.

Lunghi también afirmó que “como les he dicho en las 11 elecciones que hemos ganado a partir del apoyo de nuestros vecinos, hoy les doy de nuevo una primicia: el domingo volvemos a ganar para seguir la transformación, trabajando con todos, para consolidar también el espacio Cambiemos en la Provincia y la Nación”.

Finalmente, el intendente reseñó algunos de los proyectos estratégicos rumbo al Tandil del Bicentenario, como las tierras ya otorgadas por el Estado Nacional para el desarrollo del centro logístico y de carga, el futuro Centro de Convenciones, y la terminación de las obras en el Polo Sanitario a partir de un crédito obtenido recientemente por el Municipio.

“Vamos a redoblar el esfuerzo, el trabajo, a contarle a cada vecino lo que hemos hecho y lo que tenemos proyectado; sigamos transformando e integrando Tandil, vamos juntos hacia el Bicentenario”, concluyó.

Un equipo que trabaja por el Tandil del presente y del Futuro

En el cierre del encuentro, el primer candidato a concejal de Cambiemos, Mario Civalleri, destacó que “formamos parte de un equipo de gobierno que tiene la pasión y la vocación por el hacer, que junto a todos los vecinos y las instituciones ha transformado Tandil”.

“En cada rincón de nuestros barrios, hay una obra, una acción que hemos concretado. Basta mirar hacia atrás y ver esta transformación, que todos los tandilenses juntos hemos podido hacer realidad. Sabemos por supuesto que falta mucho por hacer y lo seguiremos haciendo trabajando con todos, con humildad, redoblando el esfuerzo como nos pide siempre nuestro intendente”, afirmó.

Civalleri enfatizó que “todos los tandilenses sentimos el orgullo por la ciudad que tenemos, que hemos construido. Una ciudad que es modelo y que es puesta de ejemplo en todos lados. Cualquiera de nosotros sabe, cuando nos visita un amigo, un pariente de otra ciudad o un conocido, que Tandil es una ciudad de referencia, puesta como ejemplo, envidiada. Y no hay dirigente provincial o nacional, de cualquier fuerza política, que no resalte lo que es Tandil y el respeto por la gestión del Intendente Lunghi”.

“Por supuesto que faltan cosas y que queda mucho trabajo por hacer, que quedan problemas por resolver y desafíos por enfrentar. Por eso estamos viendo hoy un plan de obras nunca visto en la historia de Tandil, con infraestructuras de servicios, vial, mejoras urbanas en todos los barrios y zonas de la ciudad y las localidades. Esto lo hemos conseguido los tandilenses juntos, trabajando además codo a codo con la Nación y la Provincia”, detalló.

El primer candidato a concejal consideró que la palabra que define sus sensaciones durante la campaña es “emoción”, y agradeció especialmente “el afecto y el reconocimiento de los vecinos, el respaldo que vemos al Gobierno Municipal en cada reunión o charla que tenemos en todos los barrios. Esto nos compromete a trabajar más y más, a más acciones, a escuchar a todos y seguir este camino hacia el Tandil del futuro”.

“Vamos juntos para que los tandilenses sigamos haciendo historia con nuevos logros y metas, para afianzar la integración social, la igualdad para todos, el desarrollo de esta maravillosa ciudad que nos enorgullece. Vamos por todo lo que hemos hechos juntos, por todo lo que falta y por lo que tenemos planificado y haremos”, finalizó.

Comentarios

Comentarios