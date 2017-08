Tandil estuvo presente en el Selectivo de Menores de padel

El pasado fin de semana, en Mar del Plata, se llevó a cabo la cuarta etapa del Selectivo Nacional de Menores de APA que clasifica al mundial que se realizará en Málaga, España. Hasta la localidad balnearia viajaron tres jóvenes tandilenses, junto a su entrenador Julio Núñez, para participar del certamen.

Lukas Irazábal, en sub 16, acompañado por Juan Pablo Chiesa, de Córdoba, no pudieron superar la zona inicial y fueron eliminados de la competencia. En cambio Joaquín De Astoreca y Federico Mónico, en sub 14, cayeron en la instancia de cuartos de final.

Esta dupla tandilense se clasificaron como los sextos del país y jugarán el master final que se disputará en La Plata, entre el 2 y 3 de septiembre. De esta manera, los representantes locales competirán con las mejores ocho parejas de Argentina en menos de un mes.

Cabe recordar que al mundial de Málaga clasifican las mejores dos duplas de cada tegoría. De Astoreca y Mónico deberían realizar un buen master para tener la chance de llegar a la competencia internacional y ser convocados por la selección nacional de menores.

Tandil sigue demostrando lo bien que se viene trabajando en la formación de nuevos jugadores de padel que son el semillero de esta actividad deportiva que cada día tiene una mayor cantidad de personas que la practican.

