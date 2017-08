Piden que el Ministro de Transporte informe en Diputados por suspensión del tren a Tandil

Además de Dietrich se solicita que concurra al recinto de la Cámara Baja el secretario de Gestión de Transporte y el subsecretario de Transporte Ferroviario. La presencia de los funcionarios se comprende en los artículos 71 de la Constitución Nacional y 204 del reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación.

El pedido fue realizado por el Diputado Nacional Leonardo Grosso, Bloque Movimiento Evita-Peronismo para la Victoria quien basó la elaboración del proyecto de resolución “en los términos de los artículos 71 de la Constitución Nacional y 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”.

La solicitud comprende al Ministro de Transporte Lic. Guillermo Javier Dietrich, del Secretario de Gestión de Transporte Ing. Héctor Guillermo Krantzer, y del Subsecretario de Transporte Ferroviario Ing. Arturo Papazian, “a efectos de que brinden de forma personal, amplia y pormenorizada información precisa a esta Honorable Cámara de Diputados en relación a la suspensión de los servicios ferroviarios inherentes al ramal Tandil – Constitución, el cual se encuentra suspendido desde el mes de julio del año 2016”.

El legislador nacional solicita al Ministro del Poder Ejecutivo, al Secretario y al Subsecretario de Estado que “Informen ¿Cuándo retomará el servicio el tren de pasajeros que une a las estaciones de Tandil y Constitución?; ¿Cuáles fueron las causas que motivaron la suspensión del tren de pasajeros entre Tandil y Constitución? e informen “en relación a los/as 19 trabajadores/as, que como consecuencia de la suspensión del servicio ferroviario no se encuentran desarrollando tareas laborales, ¿cómo continuará en el futuro su situación laboral?”.

En la argumentación el legislador hizo referencia a que el servicio de tren pasajeros Tandil-Constitución fue suspendido en junio de 2016 y actualmente los 19 trabajadores y el servicio está siendo traspasado de Ferrobaires a Nación

“Las preguntas que nos hacemos. Cuando retoma el servicio de trenes Tandil – Constitución? Porque fue suspendido? que va a pasar con los 19 trabajadores?

ARGUMENTACIONES

El servicio fue recuperado en agosto de 2012, después de 15 años de paralización, cubriendo 340 kms de extensión entre Tandil y Constitución, incorporando convoyes de cuatro coches, con muy buena calidad de servicio, paradas en Cañuelas, San Miguel del Monte, Las Flores y Rauch.

El servicio ejecutó más de 400 viajes y registró sólo 5 incidentes (2 por fallas mecánicas y 3 por descarrilamiento de otras formaciones de carga, no de pasajeros).

La recuperación del servicio de tren de pasajeros significó un logro colectivo de alta valoración para la comunidad tandilense, ya que durante casi 15 años distintos sectores y personalidades locales trabajaron para la vuelta del servicio, especialmente en Villa Italia y en todo el Barrio de la Estación.

Las tarifas accesibles, con descuentos a jubilados y estudiantes, brindaron una alternativa de transporte segura y de calidad, con alto impacto social para más de 80.000 pasajeros.

Por primera vez, nuevas generaciones accedieron al tren de pasajeros y se incentivó la experiencia intergeneracional, entre abuelos y nietos compartiendo un viaje en tren.

El impacto del tren de fin de semana fue muy positivo para las localidades de Vela y Gardey, en términos turísticos y económicos

Se dijo que el cierre del servicio de tren de pasajeros Tandil- Constitución se basaba en un Informe de la Auditoría General de la Nación, pero el mencionado estudio no analizó el funcionamiento del tren a Tandil.

El Informe de la AGN analizó el período que va desde enero 2010 hasta diciembre 2013. Hay que recordar que el servicio Constitución-Tandil se reactivó en agosto de 2012, mientras que el Tren Turístico a Vela y Gardey comenzó a funcionar en agosto de 2014.

De hecho, las principales observaciones de la Auditoría se centran –entre otros- en los siguientes corredores, tramos y servicios: corredor Buenos Aires – Mar del Plata; Mar del Plata- Miramar; Guido- Madariaga – Vivoratá; Servicio Plaza Constitución- Chascomús; Ramales A. Korn-Altamirano y Altamirano-Mar del Plata-Miramar; Corredor Aguará – Carmen de Patagones; Corredor Bahía Blanca – C. de Patagones; Corredor Once-Bragado-Mechita; Bragado-Mechita-Olascoaga; tramo Brandsen – Gral Guido / Gral Guido – Mar del Plata.

El otro tramo que usaba el tren de pasajeros de Tandil, es el que va desde Las Flores hasta Tandil.

Ese tramo está siendo utilizado actualmente por el servicio de cargas de Ferrosur Roca S.A., que llega hasta Barker.

Este servicio tiene una frecuencia de tres veces a la semana.

Hay que tener en cuenta que toda la red por la que corrió el tren de pasajeros Constitución-Tandil (más Vela y Gardey) es operada por la mencionada concesionaria Ferrosur Roca S.A., compañía mayoritariamente privada pero en la que el Estado Nacional argentino posee el 16% del capital accionario.

Las restricciones que, según expertos, se registran en algunos puntos de los tramos Tandil/Las Flores y Las Flores/Cañuelas, son las mismas restricciones a las que hoy se adaptan los trenes de carga y de pasajeros que utilizan esas vías.

Por ese motivo, las velocidades en algunos tramos del recorrido no son las óptimas.

Por cierto, Ferrosur transporta cereales, minerales, frutas, soda cáustica, productos cementeros, piedra, arena, cerámicos, etc. por esas vías sin inconvenientes, como sucedía con los pasajeros hasta que se cerró el servicio.

Por supuesto que las inversiones en mejoras que pueda activar el Estado Nacional, en tanto accionista, redundarán en beneficio del servicio, así como las que ejecute el concesionario.

