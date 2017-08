Once: El Tribunal Oral rechazó la recusación del ex ministro De Vido

El Tribunal Oral Federal rechazó la recusación en su contra planteada por el ex ministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido para que no intervenga en el juicio por el accidente que provocó 52 muertes.

Los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 4 rechazaron este jueves la recusación en su contra planteada por el ex ministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido para que no intervengan en el juicio por la tragedia ferroviaria de Once, que provocó 52 muertes.

“No puede más que concluirse que en realidad la presentación debe traducirse como un mero acto dilatorio y no como se señaló, como un acto revelador de una actuación judicial que provocó un estado o sensación de parcialidad”, sostuvieron los magistrados.

“En el caso no se presenta ninguna de las causales enumeradas taxativamente por las disposiciones del artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación que habilitarían la inhibición o recusación de los suscriptos”, afirmaron en el fallo de 11 páginas.

Los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez rechazaron el planteo de la defensa de De Vido en el que se indicaba que el acusado tenía “temor de parcialidad” y ahora deberá sortearse otro TOF para que resuelva sobre la misma recusación.El argumento de la defensa del ex ministro fue que el TOF 4 rechazó todos sus planteos en el marco del expediente: el último fue el pedido de ser juzgado por un jurado popular, algo que aún no se instrumentó en causas de este tipo.

