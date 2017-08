La Corte le envió a Gils Carbó el recurso de Menem para que se expida sobre la impugnación

El máximo tribunal envió a la Procuración General de la Nación el recurso del senador nacional y ex presidente contra la sentencia que le impide ser precandidato a renovar su banca por La Rioja en las PASO del domingo, antes de expedirse sobre la cuestión, informó el Centro de Información Judicial (CIJ).

Con la firma de todos sus miembros, la Corte pidió que la Procuración dictamine sobre el recurso presentado por Menem contra el fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que habilitó la vía judicial ante el máximo tribunal pero sin suspender su decisión.

“Queda suficientemente preservada la jurisdicción de esta Corte para dictar -con posterioridad a las elecciones primarias que se llevarán a cabo el próximo 13 de agosto- una sentencia útil que resuelva la cuestión planteada, a la par de no comprometerse la regularidad del acto eleccionario”, consignó el máximo tribunal.

El recurso de Menem, firmado por quienes fueran sus ex ministros Carlos Corach y Rodolfo Barra, llegó físicamente a la Corte a alrededor de las 11, cuando el máximo tribunal concluía un acuerdo.

