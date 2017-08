Iparraguirre y Salvarezza participaron de un encuentro con científicos e investigadores en la unicen

El concejal y precandidato por Unidad Ciudadana, Rogelio Iparraguirre, participó de la charla “Modelo de país y sistema científico tecnológico” junto al precandidato a diputado nacional y ex presidente del CONICET, Roberto Salvarezza. “Duele ver cómo se desmantela la investigación científica que tanto esfuerzo nos costó recuperar” dijo el edil.

El concejal del PJ-FPV y precandidato por Unidad Ciudadana, Rogelio Iparraguirre, se reunió ayer con el segundo precandidato a Diputado Nacional y ex Presidente del Conicet, Roberto Salvarezza. Los dirigentes participaron de la charla “Modelo de país y sistema científico tecnológico” en la que estuvieron presentes científicos, investigadores, becarios, docentes, graduados y estudiantes. También estuvieron presentes los precandidatos por Unidad Ciudadana en Tandil, Silvia Nosei; el físico e investigador titular del Conicet, Diego Velázquez y el docente e investigador, Luciano Villalba.

Salvarezza arribó a la ciudad cerca de las 10 de la mañana y fue recibido por el Vicerrector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Abba y por la Secretaria Académica, Mabel Pacheco.

Roberto Salvarezza es Doctor en Bioquímica e Investigador Superior del CONICET, del que fue Presidente entre los años 2012 y 2015. Como investigador, tiene una destacada labor en el área de la nanociencia y la nanotecnología. En 2003 fue distinguido con el Konex de Platino y el Diploma al mérito en Ciencia y Tecnología y en 2007 recibió el Premio Bernardo Houssay. En 2008, obtuvo el Fellow of the John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Salvarezza fue elegido por sus pares en el año 2016 para integrar el Directorio del CONICET por el área de las Ciencias Exactas, pero hasta la fecha su designación no ha sido formalizada por el Gobierno Nacional.

Durante la charla se abordaron las problemáticas que el sector científico y los investigadores vienen sufriendo desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri que discontinuó importantes programas para el desarrollo y la investigación científica en nuestro país.

“Creemos que es absolutamente urgente, para poder proyectar un modelo de país industrial, que genere valor agregado y que apueste al conocimiento, aprobar el proyecto de ley presentado en junio pasado por el bloque del PJ-FPV para aumentar de forma escalonada las partidas presupuestarias en ciencia y tecnología y que llegue al 1,5% del PBI en el año 2030” destacó el ex titular del Conicet.

También se habló de las propuestas que Unidad Ciudadana tiene en Tandil haciendo hincapié en la creación de una Agencia de Promoción Científica que posibilite una articulación eficiente entre la iniciativa privada y el ejecutivo municipal para mejorar las políticas públicas en la materia.

“Salvarezza hizo un paneo muy claro de la realidad actual y la situación en la que ha entrado el desarrollo de la ciencia, la innovación y la tecnología pensados con un criterio de soberanía esencial para el desarrollo nacional” indicó el precandidato a concejal, Rogelio Iparraguirre.

El edil advirtió que “en sólo 18 meses se ha puesto en jaque a la investigación científica con el recorte a la becas del Conicet, entregando el ARSAT 3, suspendiendo el proyecto de Atucha 3 y, de hecho, con los despidos en Atucha 2 como se ha visto en la rotonda de la localidad de Zárate” y agregó que “la verdad es que duele ver cómo se desmantela la investigación científica en nuestro país que tanto esfuerzo nos costó volver a recuperar”

“Venimos de una experiencia política donde se repatriaron más de 800 científicos que habían buscado su futuro afuera del país. Lo hicieron en el marco de un proyecto político que apostó al desarrollo nacional con inclusión, que les permitió volver a soñar con trabajar en aquello que tiene que ver con sus sueños y con su profesión en su propio país, donde se encuentran sus familias y seres queridos” indicó Iparraguirre. El concejal también recordó que, durante la gestión de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se creó “el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Plan 2020 que permitió llegar al 0,45% de inversión del PBI que es un número que volvió a colocar a la Argentina entre los países de punta en materia de investigación entre los países de la región”

Durante el encuentro también se abordó la problemática de la innovación, el desarrollo, la ciencia y la tecnología y las gestiones locales. “Los municipios del futuro deben tomar cartas en el asunto y empezar a generar sus propios agencias de innovación y desarrollo para conectar las necesidades del sector productivo y del sector académico con las necesidades que tienen las ciudades” indicó el edil quien, también, contó que hablaron de algunos casos concretos en nuestra ciudad y que Salvarezza se mostró muy interesado en que le acercaran los ejes elaborados por el equipo técnico de Ciencia y Tecnología de Unidad Ciudadana de Tandil.

