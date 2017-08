Explotó un “paquete bomba” en la empresa encargada del escrutinio de las PASO: hay un herido

Ocurrió en un edificio de oficinas sobre la calle Cecilia Grierson. La Policía de la Ciudad, la PFA y Prefectura trabajan en el lugar

A mediados de esta tarde, según confirmaron fuentes policiales a Infobae, un explosivo de bajo poder disimulado dentro de un paquete similar a una encomienda estalló en las oficinas de Indra, una empresa española de informática ubicadas en el quinto piso del edificio Madero Riverside sobre la calle Cecilia Grierson al 200 en Puerto Madero.

La detonación causó un herido, una mujer, la recepcionista de la empresa que fue quien abrió la carta. La alerta llegó a las 16:15 al Departamento de Emergencias Policiales de la Policía de la Ciudad, que envió de inmediato a una ambulancia del SAME y a efectivos de la comisaría 22º. La recepcionista, a pesar de haber recibido heridas leves, quedó internada.

La explosión tiene una lectura inquietante: Indra es la empresa encargada del escrutinio provisorio de las elecciones de este domingo, con un contrato con el Estado de 25 millones de dólares, según publicó La Nación. También lo hará en las elecciones legislativas de este octubre. No es su primer trabajo para el Gobierno: la firma había embolsado 31 millones por contar los votos en los comicios presidenciales de 2015.

El sobre llegó a una oficina en la calle Paraná que la empresa ocupó hasta hace pocas semanas, aseguran fuentes cercanas a la investigación; fue remitido a la nueva sede de la empresa en Puerto Madero donde finalmente explotó, aseguran fuentes cercanas a la investigación.

La Policía de la Ciudad, la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval trabajan en el lugar. Los perros de la división Explosivos de la PFA olfatearon el perímetro: no encontraron ningún otro artefacto. La Prefectura, por cuestiones jurisdiccionales, interviene dentro del edificio.

El expediente recayó en el Juzgado Federal Nº3 a cargo de Daniel Rafecas y en la fiscalía de Guillermo Marijuan.

