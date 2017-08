Cristina Kirchner cerró su campaña: “No fuimos tan humildes como hubiéramos debido”

La ex presidenta brindó un discurso en una universidad de La Matanza junto a sus candidatos; cuestionó a Cambiemos y responsabilizó al Gobierno por la desaparición de Santiago Maldonado

La ex presidenta y precandidata a senadora en la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana (UC), Cristina Kirchner brindó su discurso de cierre de campaña antes del comienzo de la veda previa a las elecciones primarias que se celebran el próximo domingo.

La ex mandataria criticó a su contrincante en la provincia, Esteban Bullrich por su frase sobre “meter presos a los pibes”; a María Eugenia Vidal por su activa participación en la campaña de Cambiemos; y a Mauricio Macri por las medidas económicas en general. Culminó su discurso con una frase inédita: “Debo admitir que a veces no fuimos tan humildes como hubiéramos debido”.

Cristina comenzó su discurso pasadas las 17 en una universidad de González Catán, La Matanza, que no fue inaugurada, según la ex mandataria, por responsabilidad de Cambiemos.

Sus primeras palabras, junto a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, fueron para pedirle a los presentes que no abuchearan cuando escucharan sobre Cambiemos: “Expresemos alegría, el odio dejémoselo a otros”, expresó la ex mandataria, que estaba vestida de blanco.

También se encontraban presentes el precandidato a senador, Jorge Taiana, el presidente del PJ bonaerense y precandidato a diputado, Fernando Espinoza, y el ex ministro de Economía, Axel Kicillof.

A continuación se refirió directamente a Bullrich: “Voy a referirme por primera vez a un candidato, pese a que todos los candidatos y candidatas me recuerdan y repiten como a un mantra. Me refiero al ex ministro de Educación, al candidato del Presidente y la Gobernadora”, deslizó.

“La verdad que no ha hecho bien su trabajo, no lo ha terminado. Alguien me hablaba de sectarismo o de que es un municipio de otro signo [en referencia a La Matanza]. Yo creo que es una matriz de pensamiento e ideas que pueden observarse a lo largo de esta campaña”, sostuvo. Y recordó la frase, por la cual el precandidato pidió disculpas, sobre los “pibes presos”..

Luego abundó en críticas a Macri en el plano económico, una de las bases de su campaña: “Yo creo que este rumbo económico está absolutamente equivocado y desacertado, necesita un límite, un freno, por el mismo Gobierno, necesitamos que entienda que es un rumbo económico equivocado. Sin voces destempladas y sin enojarnos debemos emitir esta opinión. No se puede seguir tercamente diciendo que este es el rumbo”.

Sobre Vidal deslizó: “La gobernadora trajinó por todos los programas de TV, uno prende la televisión mañana tarde y noche y la encuentra. Es evidente que no era el mejor ministro de Educación de la historia”, dijo en referencia al acompañamiento de Vidal al precandidato.

En un pasaje se refirió a Santiago Maldonado, el joven platense desaparecido hace diez días luego de un desalojo de Gendarmería durante una protesta mapuche. “Estuve con el hermano de Maldonado y su esposa Andrea. Y la verdad que nunca pensé que iba a tener que volver a escuchar el testimonio doloroso de familiares sobre un joven que había desaparecido luego de una represión, que había sido conducida por fuerzas de seguridad nacionales y un improtantisimo funcionario del Ministerio de Seguridad. Me corrió frío por la espalda. Ahí en mí viven otros sentimientos, miedo, temor, algo que yo pensé que no íbamos a volver a sentir los argentinos”.

“Por eso, sin adjetivaciones y sin descalificaciones, por la Argentina, por nuestros hijos, y nuestros nietos el gobierno debe aclarar la situación y que aparezca con vida Santiago Maldonado”, culminó al respecto.

Y deslizó: “El domingo por la tarde seamos humildes, tengamos humildad y responsabilidad.

Se puede decir de nosotros cualquier cosa, menos que cumplimos con las responsabilidades institucionales que nos dieron. Debo admitir que a veces no fuimos tan humildes como hubiéramos debido ser. Y eso también es importante reconocerlo”, finalizó.

