Comunicado de la Asociación de Abogados de Tandil

Ante la existencia de espacios de asesoramiento y/u orientación jurídica gratuita, implementados por diferentes organizaciones y/o partidos políticos desde la Asociación de Abogados de Tandil queremos comunicar que desde nuestra institución nunca se ha recomendado a persona alguna, estudiante de derecho, abogado con título en trámite, ni abogado matriculado para intervenir en dichos espacios, ya que no es facultad ni competencia de esta institución.

Asimismo se informa que en nuestra ciudad ya existen las Defensorías Públicas como así también el Consultorio Jurídico Gratuito ubicado en calle Chacabuco 744, para personas que no poseen los recursos suficientes para contratar un abogado, en causas que no sean de contenido patrimonial.

En pos de garantizar un verdadero y correcto acceso a la justicia mediante el debido patrocinio letrado, se encuentra a disposición el padrón de abogados de nuestra ciudad en la Asociación de Abogados de Tandil, debiendo en todo momento poder elegir libremente un abogado, sin que nadie se lo imponga.

