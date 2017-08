Lacovara reclamó medidas que favorezcan la igualdad de género

La Lista 4 del Frente Justicialista Cumplir, que encabeza Héctor “Nacho” Lacovara, participó esta tarde de una señalización simbólica en distintos espacios públicos de Tandil, con el objetivo de hacer hincapié en la necesidad de abordar las problemáticas de la ciudad desde una perspectiva de género, que permita sentar condiciones mínimas para la igualdad.

Mediante la colocación de un cartel con la leyenda “Mujeres alerta. Estado ausente. De regreso a casa queremos ser libres, no valientes”, Lacovara y las precandidatas Rosana Bulacio, Marina Ramos, Silvina Polti y Julieta De Pian, junto a integrantes del espacio de Género y Diversidad Sexual del Movimiento Evita, recorrieron algunas zonas de los barrios de Tandil, donde “está de manifiesto la ausencia del Estado municipal en cuestiones simples, pero de enorme importancia en cuanto a la calidad de vida de las mujeres”.

Los precandidatos y precandidatas al Concejo por el Frente Justicialista Cumplir, que a nivel nacional lidera Florencio Randazzo, señalaron que “la mirada de género implica contemplar las características, las relaciones y los comportamientos sociales de varones y mujeres de manera integral, en un contexto de desigualdad y discriminación hacia las mujeres”.

Enfatizaron también en la “urgencia de trabajar en la construcción de una ciudad habitable para todas y todos, que forje una sociedad libre de violencia”.

Rosana Bulacio, segunda precandidata a concejal, fue contundente: “La casa, las calles, los barrios, las plazas, la ciudad, tienen que ser un espacio habitable para las mujeres y la leyenda que dice ‘El Estado es responsable’ no puede ser sólo un juego de palabras”.

A su turno, “Nacho” Lacovara puntualizó: “Somos pocas y pocos los candidatos en esta elección a quienes nos preocupa esta situación y que entendemos que todas las políticas públicas que surgen desde el Estado municipal se deben abordar desde una perspectiva de género. El Estado debe ser el que dé el primer paso para que impacte luego en el entramado social”.

Agregó que “como ya lo hemos dicho, el Municipio de Tandil recauda 60 millones de pesos por año en seguridad y las mamás de nuestros barrios tienen miedo de salir a trabajar a la madrugada. Debemos recordar que hace dos años en el paso a nivel de La Blanqueada, convocamos al subsecretario de Seguridad de ese momento y jefes policiales para decirles que había que poner más luminarias y mejorar la zona porque era insegura, pero no nos quisieron escuchar. Hace seis meses en ese lugar les robaron a dos pibes y les gatillaron con un arma. Hace apenas unos días violaron a una mujer que volvía de llevar su hijo a la escuela”.

Y continuó preguntándose: “¿Acaso ese hecho aberrante no requiere de acciones urgentes o hay que esperar a que ocurra un femicidio?”.

Marina Ramos, primera precandidata al Consejo Escolar e integrante del Frente de Género y diversidad del Movimiento Evita, explicó que “esta intervención pública pretende llamar la atención sobre el erróneo posicionamiento político de la gestión actual. Creemos que el alumbrado público, las veredas, las calles transitables y los espacios públicos de los barrios, deben ser parte de un Plan de Seguridad integral para Tandil, y la Secretaría de Participación Ciudadana debería ser la encargada de analizar seriamente los datos que surgen de las estadísticas oficiales respecto a la comisión de delitos contra las mujeres, para volcar recursos en medidas preventivas”.

Las mujeres que forman parte del Frente de Género, y que acompañaron a sus candidatas en la original intervención, profundizaron los cuestionamientos a la actual gestión aunque vislumbraron alguna esperanza: “Tendremos que seguir repudiando, cuidándonos entre nosotras, reforzando precauciones extra, esquivando calles cuando está de noche, caminando de más, pasando rápido por determinados lugares, corriendo y gritando”, manifestaron, “pero también sabemos que cada vez somos más las mujeres que queremos que se escuche nuestra voz, que exigimos que el Estado tome nota de que al momento de volver a casa queremos ser libres y no valientes, como dice esa frase que hoy quedó plasmada en el cartel de señalización y que se escucha o se lee en cada marcha multitudinaria partir de los femicidios ocurridos en nuestro país: ‘Ni una menos. Vivas y libres nos queremos. El Estado es responsable”.

Comentarios

Comentarios