La lista de “Nacho” Lacovara propone revisar las tasas

La Lista 4 del Frente Justicialista Cumplir que encabeza Héctor “Nacho” Lacovara, propone revisar las tasas municipales y pide mayor información sobre la ejecución de los fondos afectados.

El propio Lacovara y la contadora Rosana Bulacio, segunda precandidata al Concejo Deliberante, cuestionaron el nivel de incremento, que en su totalidad promedió un 45 por ciento para este año, sobre todo por el costo que les demanda a los pequeños comerciantes locales, afectados también por la fuerte suba de las tarifas.

Tras solicitar una revisión de estas ordenanzas, apuntaron que hoy el Municipio de Tandil cuenta con un Presupuesto de 1440 millones de pesos y está subejecutado. “Eso habla de que la gestión no atiende a lo prioritario, porque las necesidades están hoy”, marcó la contadora.

Solamente en concepto de Tasa Unificada de Actividades Económicas se recaudan 98 millones de pesos anuales; por el resto de las tasas, la suma asciende a 134 millones.

“En el Concejo debemos discutir una ordenanza acorde a este tiempo de retracción de consumo, para que el comerciante tenga un poco de respiro. En definitiva, va a afectar a las fuentes de trabajo”, agregó.

Lacovara y Bulacio, precandidatos por el espacio que lidera Florencio Randazzo, se refirieron a la Tasa Unificada de Actividades Económicas, la Tasa Retributiva y la Tasa de Servicios Sanitarios, éstas últimas dos con fondos de aplicación específica incluidos.

Bulacio cuestionó que la implementación de la Tasa Unificada de Actividades Económicas es “muy compleja para el comerciante, que debe hacerse cargo de informarle al Municipio cuánto debe abonar mes a mes”.

“Tiene que hacer presentaciones mensuales, cuatrimestrales y una anual. Consideramos que por la complejidad de su liquidación y lo costosa, se parece más a un impuesto que una tasa”, cuestionó.

La precandidata por la Lista 4 del Frente Justicialista Cumplir consideró que al comerciante “debería llegarle la boleta con el monto a abonar y no tener que cargar con los costos de la liquidación”.

Además, añadió que un porcentaje importante de los comercios “no ve contraprestación alguna por el pago de esa tasa”.

Precisó que la de Servicios Sanitarios incluye distintos fondos creados por ordenanza, que establecen en qué se tienen que aplicar, y manifestó que la gestión comunal “no informa en qué se utilizan estas partidas, hace un uso discrecional”.

Puntualizó que uno de ellos es el Fondo de Ayuda Solidaria, creado para solventar los tratamientos de alta complejidad de los tandilenses que lo necesiten. “Muchos vecinos no lo saben y esto tendría que transparentarse”, marcó.

Bulacio reconoció que el Poder Ejecutivo tiene “la potestad de aplicar las tasas como le parezca, pero los fondos de aplicación específica sí se deben informar y eso hoy no ocurre”.

El espacio solicitó una reunión con la Cámara Empresaria para desarrollar esta propuesta. “Lo fundamental es plantear el debate y abrir la discusión. El resto es una decisión política”, sostuvo “Nacho” Lacovara.

