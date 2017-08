Filman intento de robo y se quejan por inacción policial

Un par de sujetos que intentaba ingresar a un domicilio de Tandil fue filmado por las cámaras de monitoreo, aunque habían escuchado un ruido y decidieron desistir, según lo muestra el video.

La damnificada del hecho aseveró que los delincuentes no ingresaron pero estaban “armados” en tanto que llamaron a la Policía y “nunca aparecieron”.

“Acá les dejo un vídeo de cómo dos ratas del peor pozo intentan entrar en mi casa. No pudieron hacerlo porque estaba yo defendiendo mi casa, mi familia y mis intereses. A ellos no les importa nada, porque de hecho se ve clarito como uno le pasa un arma al otro, dispuestos a cualquier cosa”, introdujo la vecina.

Agradeció a Dios porque “no paso nada y estamos todos bien, fue una advertencia de que no te podés ir un segundo tranquilo de tu casa que ya tienen que venir otros a querer sacarte lo que es tuyo, lo que tantas veces nos sacaron en menos de 3 años”, afirmó.

Más tarde señaló que “ojalá que les vuelva todo el mal que hacen, tanto a nosotros como a las demás personas, porque no son novatos en el tema evidentemente”.

Y más tarde cargaron contra la Policía, que “al llamarlos yo, nunca aparecieron. O sea, si nos pasaba algo a mí, o a mi bebé, que éramos los que estábamos en casa en ese momento, ellos nunca iban a llegar a protegernos, la cual es su función y para lo que les pagamos todos el sueldo. Nada más, expresar mi indignación para con estos animalitos que la sociedad y las políticas de mierda nos están dejando”

Choque de camionetas en Urquiza y Dufau

Cerca de las 9 de ayer en la intersección de las calles Dufau y Urquiza colisionaron una camioneta marca Dodge 100, patente RQH 672, conducida por Jorge Enrique Tirao; y una Ford Eco Sport, dominio FOQ 995, con Julio Alberto Guillén al volante, accidente que afortunadamente no registró lesionados. La causa del choque estaría relacionada con el encandilado del sol en uno de los conductores.

